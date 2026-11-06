Kein Platz für „Little Homes“: Hilfsprojekt für Obdachlose steckt fest

Die Häuschen wären finanziert, doch niemand weiß, wohin damit. In Klagenfurt möchte ein Verein obdachlosen Menschen ein sicheres Dach über dem Kopf bieten. Doch die Stellplatzsuche gestaltet sich schwierig.

Ein eigenes kleines Häuschen, eine Tür, die man hinter sich zusperren kann, und endlich wieder ein sicherer Rückzugsort: Genau das möchte der Verein MOMO obdachlosen Menschen in Klagenfurt ermöglichen. Doch obwohl die sogenannten „Little Homes“ durch Spenden finanziert werden, kommt das Projekt nicht voran. Der Grund: Es fehlen geeignete Grundstücke, auf denen die Minihäuser aufgestellt werden dürfen. Seit Monaten sucht der Verein nach Platz für fünf bis sechs Häuschen – bislang ohne Erfolg.

Viele Absagen bei der Suche nach Stellplätzen

Die Idee hinter dem Projekt ist einfach: Menschen ohne festen Wohnsitz sollen vorübergehend ein eigenes Dach über dem Kopf bekommen. Die kleinen Unterkünfte stehen auf Rädern, sind rund acht Quadratmeter groß, wärmegedämmt und mit einer einfachen Grundausstattung versehen. Vor allem sollen sie den Bewohnern ein Stück Sicherheit und Privatsphäre zurückgeben. Wie der ORF Kärnten berichtet, hat der Verein MOMO bereits bei mehreren möglichen Grundstückseigentümern angefragt. Die meisten Rückmeldungen waren allerdings negativ, einige Entscheidungen stehen noch aus. Dabei gibt es in Deutschland bereits seit neun Jahren vergleichbare Projekte. Rund 400 solcher Minihäuser wurden dort bisher aufgestellt.

Bis zu 1.000 Menschen in Klagenfurt ohne eigene Wohnung?

Aktuelle Zahlen zur Obdachlosigkeit in der Kärntner Landeshauptstadt gibt es nicht. Bei einer Untersuchung im Jahr 2019 wurden in Klagenfurt 620 wohnungslose Menschen erfasst. Hubert Höllmüller von der Hochschule Kärnten geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl inzwischen bei rund 1.000 liegen könnte, wie der ORF berichtet. Besonders schwierig ist die Situation für Jugendliche und junge Erwachsene. Viele von ihnen schlafen nicht auf der Straße, sondern kommen vorübergehend bei Freunden oder Bekannten unter. Dadurch bleiben sie für Hilfsorganisationen und offizielle Erhebungen häufig unsichtbar. Vor allem junge Frauen können dabei in gefährliche Abhängigkeiten geraten. Hinzu kommt, dass es außerhalb der Landeshauptstadt nur wenige zentrale Anlaufstellen gibt. Wer in einem Kärntner Bezirk seine Wohnung verliert, sucht deshalb häufig in Klagenfurt nach Unterstützung.

Ein kleines Häuschen als Neuanfang

Gerade mit den sinkenden Temperaturen wird die Suche nach sicheren Schlafplätzen immer dringlicher. Ob die ersten „Little Homes“ tatsächlich bald in Klagenfurt aufgestellt werden können, hängt nun davon ab, ob sich Grundstückseigentümer finden, die geeignete Flächen zur Verfügung stellen. Wer sich über das Projekt informieren oder den Verein unterstützen möchte, hat dazu noch bis 10. November am Klagenfurter Domplatz Gelegenheit. Dort stellt MOMO die Initiative vor.