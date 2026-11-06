Tippfehler kostete Kärntnerin (41) das Arbeitslosengeld

Zehn Jahre lang arbeitete Petra* für ein Unternehmen; musste ihre Arbeitsstelle im Jahr 2025 jedoch aufgrund eines Burn-outs aufgeben. Sie wandte sich anschließend an die zuständige AMS-Bezirksstelle in Kärnten. „Weil meine Tochter Diabetes hat, aber keine Pflegestufe erhält, war für mich ein monatliches Nettoeinkommen von mehr als 1.500 Euro essenziell“, führt sie im Gespräch mit 5 Minuten aus. Sie schickte daher zeitnah eine Bewerbung ab, nachdem ihr das AMS das Stellenangebot als Bürokraft in einer Autowerkstätte übermittelt hatte. Petra versichert: „Ich habe mich rechtzeitig nach fünf Tagen beworben und auch online einen Eintrag im AMS-Serviceportal gemacht, dass ich noch auf eine Rückantwort warte.“

Punkt fehlte

Das Problem: In der Empfängeradresse hatte sich ein kleine Tippfehler eingeschlichen. „Ich habe leider auf einen Punkt vergessen, somit wurde die E-Mail nicht zugestellt, obwohl sie bei mir im Postausgang war“, bedauert die Kärntnerin. Wenig später erhielt sie auch schon die Mitteilung vom Arbeitsamt über eine Bezugseinstellung aufgrund der verspäteten Bewerbung. „Ich wurde tags darauf von meiner Betreuerin telefonisch kontaktiert und habe ihr den Vorfall geschildert.“

©zVg. / privat Aufgrund der „verspäteten“ Bewerbung wurde das Arbeitslosengeld vorübergehend eingestellt.

Bis heute keine Rückzahlung

Es folgte schließlich ein telefonisches Vorstellungsgespräch. Dabei stellte sich heraus, dass das Stellenangebot für Petra ohnehin nicht passte. „Geboten wurden nämlich nur 20 Wochenstunden für rund 1.000 Euro netto“, so die Kärntnerin. Währenddessen spitzte sich ihre finanzielle Lage zu, da die Bezugseinstellung weiter anhielt. Eine Klärung ließ auf sich warten: „Ich musste auf den Termin warten, bis ich die Info bekam, ob ich weiterhin Geld erhalte.“ Bis dahin verstrich eine volle Woche.

Kärntnerin enttäuscht

Inzwischen ist ein ganzes Jahr vergangen – doch auf die Rückzahlung wartet Petra bis heute vergeblich. Zwar fand sie bereits im darauffolgenden Dezember eine neue Stelle, die Vorgehensweise des Arbeitsmarktservice lässt sie jedoch nicht los. Noch immer sitzt die Enttäuschung über den damaligen Umgang tief. „Ich habe mich seinerzeit sogar mit einer schriftlichen Beschwerde direkt an das AMS gewandt“, erinnert sich Petra. Auf Nachfrage von 5 Minuten heißt es dort: „Grundsätzlich steht im AMS ein Beschwerdemanagement mit einheitlicher Vorgehensweise zur Verfügung: Jeder Kunde / Jede Kundin kann sich mit Anliegen, bei Unklarheiten oder Problemen an die AMS-Ombudsstelle wenden. In den regionalen AMS-Geschäftsstellen ist das die Regionalstellenleitung. Im Falle ausgesprochener Sanktionen haben Kund_innen außerdem die Möglichkeit, Einspruch zu erheben.“ Zu Petras Fall wollte man sich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht näher äußern.

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*Name von der Redaktion geändert.