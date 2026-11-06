Schokolade war gestern! Ein Kärntner Biobauernpaar hat sich einen Adventkalender aus Salami einfallen lassen. Die ungewöhnliche Idee schlug derart ein, dass die erste Auflage innerhalb einer Stunde ausverkauft war.

24 Türchen, 24 Stück Schokolade – so sieht ein Adventkalender für gewöhnlich aus. Am Biohof Tschaitschmann in Pirkdorf bei St. Michael ob Bleiburg geht man heuer allerdings einen etwas anderen Weg. Statt Süßigkeiten gibt es dort in der Vorweihnachtszeit Salami. Und zwar eine ganze Wurst, von der man sich jeden Tag ein Stück abschneiden kann. Die Idee stammt von Klaus und Carina Tschaitschmann, die seit 2010 eine Bioschweinezucht im Jauntal betreiben. Dass ihre ungewöhnliche Weihnachtsidee derart einschlagen würde, hätten die beiden allerdings nicht erwartet.

Nach nur einer Stunde waren alle weg

Auf die Idee kam Klaus Tschaitschmann eher zufällig. „Das war eigentlich beim Schmökern von diversen Katalogen unserer Zulieferer“, erzählt er im Gespräch mit 5 Minuten. Bei einem Lieferanten, von dem der Betrieb unter anderem Biogewürze und Wursthüllen bezieht, entdeckte er eine spezielle Hülle mit weihnachtlichen Motiven. Daraus entstand die Idee für den ersten Salami-Adventkalender. Zunächst wollte Tschaitschmann nur eine kleine Menge herstellen. Insgesamt 30 Stück wurden produziert. Anschließend informierte er seine Stammkunden über WhatsApp und veröffentlichte einen Beitrag auf Facebook. Was dann passierte, überraschte ihn selbst. „In einer Stunde waren die weg“, erzählt der Landwirt.

Jeden Tag ein Salamiradl: „Dann ist Weihnachten“

Doch wie funktioniert ein Adventkalender aus Salami eigentlich? Ganz einfach: Die Wurst ist mit einer weihnachtlich bedruckten Hülle versehen und soll bis zum Heiligen Abend Stück für Stück aufgegessen werden. „Jeden Tag kann man sich ein Rädchen von der Salami herunterschneiden und wenn man das letzte Stück gegessen hat, dann ist Weihnachten“, erklärt Tschaitschmann. Lachend fügt er hinzu: „Man kann sie natürlich auch als Ganzes essen.“ Geschmacklich unterscheidet sich die Weihnachtssalami übrigens nicht von der üblichen Salami des Biohofes. „Es ist eine ganz normale Salami, der einzige Unterschied ist: Der Einfülldarm, also die Wursthülle ist speziell bedruckt mit weihnachtlichen Motiven“, erklärt der Landwirt.

©Biohof Tschaitschmann Der Salami-Adventkalender der Familie Tschaitschmann ist schon jetzt ein Hit.

Bestellungen aus ganz Österreich

Dass die Idee nicht nur bei den Stammkunden gut ankommt, zeigte sich schnell. Der Facebook-Beitrag wurde fleißig geteilt und erreichte laut Tschaitschmann mittlerweile bereits knapp 100.000 Aufrufe. „Das Arge ist das, dass die Bestellungen aus ganz Österreich kommen“, erzählt er. Rund 50 Bestellungen seien mittlerweile eingegangen, täglich würden weitere dazukommen. Weil die ursprüngliche Auflage längst vergriffen ist, hat sich das Ehepaar kurzerhand eine zweite Variante überlegt. Nun soll zusätzlich eine Bio-Kochsalami als Adventkalender angeboten werden.

Warum es jetzt eine zweite Salami-Variante gibt

Der Grund für die neue Variante liegt vor allem in der knappen Zeit bis zum Advent. Eine klassische Salami muss nach dem Abfüllen zunächst fermentieren, wird anschließend geräuchert und danach fünf bis sechs Wochen getrocknet. Für eine weitere Charge würde sich das zeitlich nicht mehr ausgehen. Deshalb greift Tschaitschmann auf ein anderes Herstellungsverfahren zurück. Die neue Variante wird aus derselben Biosalamimasse hergestellt, jedoch gekocht, damit sie rechtzeitig genussfertig ist. Das Verfahren sei vergleichbar mit jenem einer polnischen Wurst, wie er gegenüber 5 Minuten erklärt. Einige zusätzliche Weihnachtshüllen hat der Landwirt bereits nachbestellt. Wie viele Adventkalender noch hergestellt werden, hängt von der Nachfrage ab. „Wir werden on demand produzieren“, so Tschaitschmann.

Adventkalender kostet 24 Euro

Wer sich selbst oder einem Salami-Liebhaber eine Freude machen möchte, hat also noch immer die Gelegenheit. Für den außergewöhnlichen Adventkalender muss man übrigens passenderweise 24 Euro bezahlen. Ab dem 20. November sollen die ersten Exemplare erhältlich sein. Bis dahin ist die ursprüngliche Salami ausreichend gereift und auch die neue Kochsalami fertig. Interessierte können sich direkt beim Biohof Tschaitschmann melden und einen Adventkalender reservieren.

Familienbetrieb setzt auf Biofleisch aus eigener Haltung

Hinter der ungewöhnlichen Weihnachtsidee steckt ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb. Klaus und Carina Tschaitschmann bewirtschaften ihren Hof im Jauntal seit 2010 biologisch. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Bioschweinezucht, der Mast und der Direktvermarktung. Zwischen 50 und 60 Schweine leben laufend auf dem Hof. Die Tiere werden dort auch geboren und aufgezogen. Verkauft werden die Produkte in verschiedenen Bioläden und in „Pepis Hofladen“, der nach Klaus‘ Mutter benannt ist. Der frei zugängliche Selbstbedienungsladen ist rund um die Uhr geöffnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2026 um 20:03 Uhr aktualisiert