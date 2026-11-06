Pläne präsentiert: So geht es mit dem „Almdorf Seinerzeit“ weiter

Nach der Millionenpleite im Jahr 2024 soll im ehemaligen Almdorf Seinerzeit in den Kärntner Nockbergen schon bald wieder neues Leben einkehren. Am Freitag, dem 6. November 2026, präsentierten steirische Investoren ihre Pläne für die Zukunft der bekannten Ferienanlage auf dem Falkert. Unter dem neuen Namen „Am Hochfalk“ soll dort ein Luxus-Resort mit Hotelbetrieb, Ferienchalets und privaten Zweitwohnsitzen entstehen. Dafür will die Investorengruppe einen zweistelligen Millionenbetrag in die Hand nehmen. Bereits im kommenden Jahr sollen die ersten Gäste wieder einziehen können.

32 Chalets für Urlaubsgäste, 24 Luxus-Residenzen

Das neue Konzept setzt auf eine Mischung aus klassischem Hotelbetrieb und privaten Ferienimmobilien. Insgesamt 32 Chalets sollen künftig an Urlaubsgäste vermietet werden. Dazu kommen 24 Residenzen, die teilweise auch als Zweitwohnsitze verkauft werden sollen. Mit den Einnahmen aus dem Immobilienverkauf wollen die Investoren den Hotelbetrieb mitfinanzieren, wie der ORF berichtet. Auch das bestehende Haupthaus bekommt eine neue Funktion. Es soll zum Mittelpunkt eines Vier-Sterne-Superior-Resorts werden. Geplant sind unter anderem ein Restaurant, ein Wellness- und Spa-Bereich, Fitnessangebote und ein Pool. Dafür sind auch bauliche Erweiterungen vorgesehen. Die bestehenden Chalets sollen umfassend saniert werden.

Investor spricht von Millionenprojekt

Hinter dem Vorhaben steht eine steirische Investorengruppe rund um Philipp Sager. Dieser kennt das Almdorf bereits von früheren Besuchen und sieht großes Potenzial in der Anlage. Um das seit rund zwei Jahren stillstehende Feriendorf wieder auf Vordermann zu bringen, ist allerdings einiges an Geld notwendig. Wie viel genau investiert werden soll, ließ Sager bei der Präsentation offen. Fest steht lediglich, dass es sich um einen zweistelligen Millionenbetrag handelt. Laut ORF soll der Kaufpreis für das Areal bei rund 8,5 Millionen Euro gelegen haben.

Erste Gäste sollen bereits 2027 kommen

Bis zur vollständigen Fertigstellung wird es noch dauern. Die ersten Urlaubsgäste sollen aber bereits zur Wintersaison 2027/28 wieder im ehemaligen Almdorf Seinerzeit übernachten können. Geplant ist, zunächst den Hotelbetrieb und die Vermietung der Chalets aufzunehmen. Der neue Wellnessbereich dürfte erst später fertig werden. Für 2028 ist außerdem die Fertigstellung der Neubauten vorgesehen. Voraussetzung dafür ist, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen rechtzeitig vorliegen. Für die Leitung des Resorts ist die international erfahrene Hotelmanagerin Doris Raminger vorgesehen.

2024 schlitterte das Almdorf in die Millionenpleite

Hinter dem Neustart liegt eine turbulente Geschichte. Im Frühjahr 2024 wurde bekannt, dass das Almdorf Seinerzeit zahlungsunfähig ist. Damals standen Verbindlichkeiten in Höhe von rund 34,5 Millionen Euro im Raum. Mehr als 160 Gläubiger meldeten Forderungen von insgesamt über 25 Millionen Euro an. Als wesentlichen Grund für die finanziellen Schwierigkeiten nannte das Unternehmen die Folgen der Coronapandemie. 33 Mitarbeiter waren von der Insolvenz betroffen. Zunächst hatte man noch gehofft, den Betrieb weiterführen zu können. Doch daraus wurde nichts. Der Insolvenzverwalter entschied sich für eine vorübergehende Schließung. Im September 2024 stand die knapp 40.000 Quadratmeter große Anlage schließlich mit einem geschätzten Wert von rund 10,6 Millionen Euro zum Verkauf.