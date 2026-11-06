Erfolgreiche Kärntner Sängerin schreibt jetzt sogar für Helene Fischer

Für Esther Graf läuft es derzeit richtig gut! Die 28-jährige Kärntnerin schreibt für Helene Fischer, wurde kürzlich als „Artist of the Year“ ausgezeichnet und könnte schon bald den nächsten Musikpreis gewinnen.

Die Kärntnerin Esther Graf macht nicht nur als Sängerin Karriere, sondern ist mittlerweile auch als Songwriterin gefragt. Wie Hitradio Ö3 am Freitag, dem 6. November, berichtet, hat die 28-Jährige am neuen Album von Schlagerstar Helene Fischer mitgeschrieben. Für die gebürtige Kärntnerin ist das ein weiterer bemerkenswerter Schritt in ihrer Musikkarriere.

Esther Graf für Musikpreis nominiert

Doch das ist nur ein Meilenstein, den die Spittalerin aktuell feiern kann: Esther Graf darf sich auch über eine Nominierung für die „1LIVE Krone“ freuen. Bei der Verleihung des bekannten deutschen Musikpreises geht sie in der Kategorie „Best Pop Act“ ins Rennen. Ob sie die Auszeichnung tatsächlich mit nach Hause nehmen darf, können ihre Fans mitentscheiden. Auf der offiziellen Webseite der 1LIVE Krone kann für die Kärntnerin abgestimmt werden.

„Artist of the Year“

Erst kürzlich durfte Graf außerdem bei den Vienna Awards eine Auszeichnung entgegennehmen. Dort wurde sie zur „Artist of the Year“ gekürt. Mit ihrer Mitarbeit an Helene Fischers neuem Album und der aktuellen Nominierung setzt die 28-Jährige ihren musikalischen Weg fort.