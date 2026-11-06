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Bild auf 5min.at zeigt einen See in Kärnten.
Dem Großteil Kärntens steht ein bewölkter Samstag bevor.
Kärnten
06/11/2026
Wetterprognose

Samstag in Kärnten: Wolkig mit Aussicht auf Schneeflocken

Der Samstag bringt Kärnten einen Mix aus Wolken, etwas Regen und sogar ein paar Schneeflocken. Vor allem in Oberkärnten wird es ungemütlich, im Osten zeigt sich hin und wieder die Sonne.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Bereits in der Nacht auf Samstag (7. November) ziehen von Südwesten her zunehmend dichte Wolken auf, so die Wetterprognose der GeoSphere Austria. Meist bleibt es aber noch trocken. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 0 und 3 Grad. Am Samstag selbst sorgt eine schwache Störung für wechselhaftes Wetter. Besonders in Oberkärnten kann es stellenweise leicht regnen. Oberhalb von 1.000 bis 1.200 Metern sind sogar ein paar Schneeflocken möglich. Weiter Richtung Osten lockern die Wolken im Tagesverlauf etwas auf und zwischendurch zeigt sich auch die Sonne. Die Höchsttemperaturen erreichen lediglich 4 bis 7 Grad.

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