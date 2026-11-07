Brandserie in Rennweg: Anklage gegen 49-Jährige erhoben

Nach intensiven Nachforschungen zu mehreren Feuern in Oberdorf bei Rennweg hat die Justiz nun die Ermittlungen abgeschlossen: Eine einheimische Mutter steht im Verdacht, die Brände vorsätzlich gelegt zu haben.

Wirtschaftsgebäude standen in Flammen, Heizräume brannten aus und auch ein Auto wurde beschädigt – die Serie an Vorfällen hielt die örtliche Bevölkerung über Monate hinweg in Atem. Nun liegt der Fall bei den Gerichtsbehörden.

Ist sie der Feuerteufel?

Wie Markus Kitz, Sprecher der Klagenfurter Staatsanwaltschaft, gegenüber der „Kronen Zeitung“ bestätigt, wurde gegen die verdächtige Dorfbewohnerin ein Strafantrag wegen mehrfacher Brandstiftung sowie Sachbeschädigung eingebracht. Der Beschuldigten wird zur Last gelegt, mindestens drei Brände vorsätzlich herbeigeführt zu haben, wobei vorwiegend offenes Feuer in Form von Streichhölzern oder Feuerzeugen zum Einsatz kam. Bei einem vierten Vorfall erloschen die Flammen glücklicherweise frühzeitig von selbst, bevor größerer Schaden entstehen konnte. Ein weiteres Ereignis – ein Kerzenbrand im eigenen Fahrzeug der Frau – floss nicht in die offizielle Anklageschrift ein. Hier vermuten die Kriminalisten den Versuch, einen Anschlag auf das eigene Eigentum vorzutäuschen, um den wachsenden Verdacht von der eigenen Person wegzulenken, heißt es weiter.

Gutachten bestätigt Zurechnungsfähigkeit

Zur Klärung des Geisteszustands zog die Justiz Gerichtspsychiater Peter Hofmann hinzu. Sein Befund fiel eindeutig aus: Die 49-Jährige gilt als zurechnungsfähig. Über die genauen Beweggründe für die Taten herrscht indes noch Unklarheit. Im dörflichen Umfeld und im Kreis der Angehörigen war bereits früh aufgefallen, dass die Frau zu nächtlicher Stunde wiederholt im Ort unterwegs war, so laut dem Medium.

Indizien belasten Verdächtige

Während die Frau die Vorwürfe bestreitet und von ihrer Unschuld spricht, sehen die Strafverfolgungsbehörden eine erdrückende Beweislage gegeben. So brach unter anderem im Wohnhaus der Familie ein Feuer aus, ohne dass Zugangsbarrieren beschädigt worden wären. Videoaufzeichnungen belegen zudem, dass externe Bewegungssensoren im fraglichen Zeitraum nicht ansprangen, was ein Eindringen fremder Personen nahezu ausschließt.

Bis zu zehn Jahre Haft drohen

Seit die Kärntnerin in Verwahrung genommen wurde, verzeichnete die Gemeinde keine weiteren Zwischenfälle mehr. Im Falle eines Schuldspruchs droht der Angeklagten eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Ein Verhandlungstermin am Landesgericht steht derzeit noch aus. Für die Angeklagte gilt die Unschuldsvermutung.