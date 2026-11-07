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/ ©Büro LH-Stv. Gruber
Land Kärnten saniert Fahrbahn auf der B88.
Die desolate Fahrbahn wird saniert.
Bad Kleinkirchheim
07/11/2026
Zwei Wochen Bauzeit

B88 in Bad Kleinkirchheim wird um 460.000 Euro saniert

In Bad Kleinkirchheim wird die B88 auf rund 1,5 Kilometern saniert. Während der etwa zweiwöchigen Arbeiten wird der Verkehr halbseitig geführt.

von Marjam Alavi Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(208 Wörter)
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Seit dem 4. November wird die B88 Kleinkirchheimer Straße in der Gemeinde Bad Kleinkirchheim umfassend saniert. Auf der Straße wird vom Ortsteil Zirkitzen bis zur Bezirksgrenze auf rund 1,5 Kilometern gearbeitet. Die B88 befindet sich auf diesem Abschnitt in einem desolaten Zustand und weist Risse sowie beginnende Materialausbrüche auf. Eine Sanierung ist dringend notwendig, um die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten und eine weitere Verschlechterung des Straßenzustands zu verhindern. Wir nehmen für die Maßnahmen 460.000 Euro in die Hand“, sagt Straßenbaureferent LH-Stv. Martin Gruber.

Das Bild zeigt Straßenbauereferent Martin Gruber.
©Büro LH-Stv. Gruber
Straßenbaureferent Martin Gruber äußert sich zur Sanierung.

12 Millionen Ersatz für illegale Preisabsprachen

Die Fahrbahninstandsetzung wird aus den Mitteln der Baukartell-Einigung finanziert. Vom Jahr 2000 bis ins Jahr 2017 kam es in ganz Österreich zu illegalen Preisabsprachen zwischen Bauunternehmen, von denen auch das Land Kärnten betroffen war. LH-Stv. Gruber konnte einen Ersatzbetrag von rund 12 Millionen Euro aushandlen. „Das erkämpfte Geld aus dem Baukartell ermöglicht uns, wichtige Sanierungsprojekte, die angesichts der angespannten Budgetsituation erst in den kommenden Jahren möglich gewesen wären, bereits heuer in Angriff zu nehmen. Die Arbeiten an der B88 Kleinkirchheimer Straße sind eines davon“, so Gruber. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs bei halbseitiger Fahrbahnsperre. Die Bauzeit beträgt ca. zwei Wochen.

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