B88 in Bad Kleinkirchheim wird um 460.000 Euro saniert

Seit dem 4. November wird die B88 Kleinkirchheimer Straße in der Gemeinde Bad Kleinkirchheim umfassend saniert. Auf der Straße wird vom Ortsteil Zirkitzen bis zur Bezirksgrenze auf rund 1,5 Kilometern gearbeitet. Die B88 befindet sich auf diesem Abschnitt in einem desolaten Zustand und weist Risse sowie beginnende Materialausbrüche auf. Eine Sanierung ist dringend notwendig, um die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten und eine weitere Verschlechterung des Straßenzustands zu verhindern. Wir nehmen für die Maßnahmen 460.000 Euro in die Hand“, sagt Straßenbaureferent LH-Stv. Martin Gruber.

©Büro LH-Stv. Gruber Straßenbaureferent Martin Gruber äußert sich zur Sanierung.

12 Millionen Ersatz für illegale Preisabsprachen

Die Fahrbahninstandsetzung wird aus den Mitteln der Baukartell-Einigung finanziert. Vom Jahr 2000 bis ins Jahr 2017 kam es in ganz Österreich zu illegalen Preisabsprachen zwischen Bauunternehmen, von denen auch das Land Kärnten betroffen war. LH-Stv. Gruber konnte einen Ersatzbetrag von rund 12 Millionen Euro aushandlen. „Das erkämpfte Geld aus dem Baukartell ermöglicht uns, wichtige Sanierungsprojekte, die angesichts der angespannten Budgetsituation erst in den kommenden Jahren möglich gewesen wären, bereits heuer in Angriff zu nehmen. Die Arbeiten an der B88 Kleinkirchheimer Straße sind eines davon“, so Gruber. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs bei halbseitiger Fahrbahnsperre. Die Bauzeit beträgt ca. zwei Wochen.