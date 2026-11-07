„Danke“: Land holt engagierte Persönlichkeiten vor den Vorhang

Landeshauptmann Daniel Fellner überreichte gemeinsam mit den Landesrätinnen Beate Prettner und Marika Lagger-Pöllinger sowie Landesrat Sebastian Schuschnig Bundesmedaillen, Ehrenzeichen und Lorbeeren an engagierte Kärntner.

Stabilität durch freiwilliges Engagement

„Unser Alltag ist derzeit geprägt von vielen Herausforderungen und Veränderungen. Und von Unsicherheiten. Gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, gesellschaftspolitisch und im Miteinander auf Stabilität und Verlässlichkeit vertrauen zu können. Das Fundament unseres verlässlichen Miteinanders ist das freiwillige Engagement. Das sind Menschen, die Verantwortung übernehmen – für sich selbst, für andere. Daher wollen wir Menschen, die genau das tun und über Jahrzehnte mehr tun, als der Alltag von ihnen verlangt, heute vor den Vorhang holen und sie auszeichnen“, hielt Landeshauptmann Fellner in seiner Rede fest. Er strich hervor, dass dieser persönliche Einsatz keineswegs selbstverständlich sei und mit den sichtbaren Auszeichnungen die gebührende Anerkennung finde.

Bundesmedaille für 25 Jahre Erntestatistik

Eine besondere Würdigung ging an Hubert Lamprecht: Er wurde mit der Goldenen Medaille für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert sammelt er als ehrenamtlicher Erntereferent tausende Stunden lang unverzichtbare Daten über Wachstum, Witterung, Schädlinge und Ernteausfälle. Diese Zahlen spiegeln nicht nur den Zustand der heimischen Landwirtschaft wider, sondern dienen als unverzichtbare Entscheidungsgrundlage für künftige agrarpolitische Schritte.

Ehrenzeichen für Nachwuchsförderung im Mölltal

Das Ehrenzeichen des Landes Kärnten erhielt der Musikpädagoge Peter Vierbach. Seit 1999 formt er an der Musikschule Mölltal junge Talente, begeistert Kinder und Jugendliche für Musik und bildet mit großer Ausdauer Generationen von Musikern aus. Seine Erfolge strahlen bundesweit aus. Zugleich stärkt er als Kapellmeister der Trachtenkapelle Flattach das lokale Kultur- und Vereinsleben nachhaltig.

Lorbeeren für Rangersdorfer Vereinsgrößen

Gleich mehrere Auszeichnungen gingen in die Gemeinde Rangersdorf. Eine Lorbeer in Gold mit Brillanten erhielt Josef Dullnig, seit 1969 engagierter Sänger, Solist, Schriftführer und Chronist des MGV Rangsburg/Rangersdorf, erhielt die Auszeichnung für über 50 Jahre Vereinstreue und die lückenlose Bewahrung der Chorgeschichte. Die Lorbeer in Silber ging an Christian Angermann, Obmann-Stellvertreter und Fähnrich des Ortsverbandes Rangersdorf. Er wurde für seine langjährige Brauchtumspflege und sein Engagement unter dem Leitsatz „Werte erhalten, Neues gestalten, Traditionen bewahren geehrt. Ebenso eine Lorbeer in Silber bekam Josef Lassnig, ebenfalls Obmann-Stellvertreter und Fähnrich des OV Rangersdorf. Er wurde für seinen unermüdlichen Einsatz seit 2006 gewürdigt, mit dem er Menschen verbindet und die Dorfgemeinschaft festigt.

©LPD Kärnten/Peter Just | Am Foto: LR Sebastian Schuschnig, LRin Marika Lagger-Pöllinger, Josef Lassnig, LRin Beate Prettner und LH Daniel Fellner.

Weitere Ehrengäste

Die feierlichen Laudationen hielt Christiane Ogris, Leiterin der Abteilung Repräsentationen. Für den musikalischen Rahmen sorgte das Duo „Stoffpower 2.0“ (Hansi und Elke Zwischenberger), dem Fellner und das Publikum zudem herzlich zum Geburtstag gratulierten. Unter den Ehrengästen befanden sich auch Landesamtsdirektor Dieter Platzer sowie der Rangersdorfer Bürgermeister Josef Kerschbaumer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2026 um 11:21 Uhr aktualisiert