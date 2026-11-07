Sanierung abgeschlossen: Glockner-Radweg und wichtige Verbindungsstraße eröffnet

In der Gemeinde Reißeck konnten am gestrigen Freitag im Beisein von Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Bürgermeister Stefan Schupfer zwei bedeutende Wegeprojekte offiziell freigegeben werden. Sowohl ein Teilstück der „Alte Straße“ als auch ein weiterer Abschnitt der Verbindungsstraße Teuchl-Buchholzer wurden umfassend instandgesetzt. „Von den Projekten profitieren die Bevölkerung sowie unsere Land- und Forstwirtschaft und sie schaffen Impulse für den Tourismus in der Gemeinde. Das erhöht die Lebensqualität vor Ort spürbar“, betonte Gruber im Rahmen seines Gemeindebesuchs.

Frischer Asphalt für den Glockner Radweg

Auf einer Länge von rund 900 Metern wurde die „Alte Straße“ zwischen Kolbnitz und Napplach saniert und neu asphaltiert. Die Strecke fungiert nicht nur als Nahverbindung für Einheimische und Anrainer, sondern ist gleichzeitig Teil des überregional beliebten Glockner Radwegs. Das Land Kärnten modernisiert den R8 seit mehreren Jahren schrittweise: Nach Sanierungsarbeiten in Heiligenblut, Mörtschach und Winklern markiert das Teilstück in Reißeck bereits den vierten erneuerten Abschnitt in diesem Jahr. Für die Gesamtkosten von 150.000 Euro kamen zu zwei Dritteln das Straßenbau- und Landwirtschaftsreferat des Landes und zu einem Drittel die Gemeinde Reißeck auf, heißt es in einer Aussendung.

Nach Muren und Steinschlag

Ebenfalls wieder für den Verkehr freigegeben wurde ein rund 1,5 Kilometer langer Abschnitt der Verbindungsstraße Teuchl-Buchholzer im Bereich Hohe Wand bis zum Anwesen vlg. Buchholzer. Die gesamte Route erstreckt sich über 17 Kilometer und bindet ein komplettes Tal mit zahlreichen Haushalten, Höfen sowie tausenden Hektar Alm- und Waldflächen an. Aufgrund wiederholter Steinschläge und Murenabgänge waren hier zwischen 2018 und 2024 massive Sicherungsarbeiten notwendig. Die aktuellen Projektkosten von 350.000 Euro wurden aus dem Katastrophenfonds sowie aus Landes- und Gemeindemitteln finanziert, wird mitgeteilt.

©Büro LHStv. Gruber Ebenfalls wieder für den Verkehr freigegeben wurde ein rund 1,5 Kilometer langer Abschnitt der Verbindungsstraße Teuchl-Buchholzer im Bereich Hohe Wand bis zum Anwesen vlg. Buchholzer.

Wichtige Verkehrsverbindungen

„Gerade abseits der Zentralräume ist eine leistungsfähige Straßeninfrastruktur ein entscheidender Faktor für Entwicklung. Unsere Straßen sind hier mehr als einfache Verkehrsverbindungen. Sie sichern Mobilität und Versorgung und bilden eine notwendige Grundlage dafür, dass Menschen hier leben, arbeiten und wirtschaften können“, hielt Gruber fest. Seit 2018 wurden auf der Teuchler Verbindungsstraße in sieben Bauabschnitten bereits rund sechs Kilometer für insgesamt 1,5 Millionen Euro saniert. Das Vorhaben wird auch im kommenden Jahr fortgeführt: Die Instandsetzung des nächsten Teilstücks ist bereits fest eingeplant, heißt es abschließend.