Saisonstart in Kärnten: Mölltaler Gletscher eröffnet Skiwinter

„Mit großer Freude eröffnen wir heute hier auf 2.800 Metern Seehöhe am Mölltaler Gletscher ganz offiziell den Kärntner Skiwinter. Auf bestes präparierten Pisten können Einheimische und Gäste hier im höchst gelegenen Skigebiet Kärntens bis Ende Mai Ski fahren“, betonten Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig und Landesrätin und Gemeindereferentin Marika Lagger-Pöllinger im Rahmen eines Pressegesprächs im Restaurant Eissee an der Bergstation der Mölltaler Gletscherbahnen.

53 Millionen Euro für moderne Pisten und Anlagen

Um die Pistenqualität und Energieeffizienz weiter zu steigern, investieren Kärntens Seilbahnen in der Saison 2026/27 insgesamt 53 Millionen Euro. Das Geld fließt gezielt in moderne Beschneiungsanlagen, Pistenpräparierung sowie neue Infrastruktur. Am Mölltaler Gletscher steht eine lange Saison bevor: Bis zum 30. Mai 2027 – fast 200 Tage lang – bleibt das Skigebiet geöffnet. Bereits am 21. und 22. November 2026 wartet mit dem großen „Intersport Skitestival“ das erste Highlight auf Wintersportler.

©Kärntner Bergbahnen/Mölltaler Gletscher-Peter Just Die Skisaison in Kärnten dauert fast sieben Monate.

23 Skigebiete ziehen bis Weihnachten nach

Neben dem Mölltaler Gletscher rüsten sich auch die übrigen Regionen für den Winter. 23 weitere Skigebiete in ganz Kärnten planen ihre Eröffnung schrittweise zwischen Ende November und Weihnachten. Bei der Auftaktkonferenz betonten Seilbahnsprecher Josef Bogensperger, Skiverbands-Präsident Dieter Mörtl, Kärnten-Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner und Gletscherbahnen-Geschäftsführer Max Gottfried die lückenlose Vorbereitung der gesamten Branche.

Auftakt am Mölltaler Gletscher

Während Ehrenbrandtner betont, dass das höchstgelegene Skigebiet des Landes „einen frühen Saisonstart ermöglicht und das alpine Skierlebnis bis weit ins Frühjahr verlängert“ sowie „viele Sonnenstunden und ein unverwechselbares Lebensgefühl“ bietet, hebt Landesskiverbandspräsident Mörtl den sportlichen Mehrwert hervor: „Es ist ein wesentlicher Vorteil, dass unsere Nachwuchsskirennläufer:innen ihre Trainingseinheiten mit kurzen Anreisewegen nun wieder auf heimischen Pisten absolvieren können.“ Vollends überzeugt zeigt sich auch Seilbahn-Fachgruppenobmann Bogensperger jun.: „Die Pistenverhältnisse sind herausragend gut“, streut er den Verantwortlichen Rosen, „euch ist es gelungen, in den letzten Tagen beste Bedingungen für Skibegeisterte zu schaffen.“

©Kärntner Bergbahnen/Mölltaler Gletscher-Peter Just Kärntner sowie Urlaubsgäste, die zum Skifahren nach Kärnten kommen, genießen auch in diesem Winter wieder über 3 Millionen Skitage.

Bedeutung für Einheimische und regionale Wirtschaft

Für Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger, die in Vertretung von Landeshauptmann Daniel Fellner vor Ort war, bedeutet der Skisport weit mehr als Sport: Er sei ein Stück Lebensfreude, Familienzeit und Tradition. Gleichzeitig sichern die Skigebiete wichtige Arbeitsplätze in den Gemeinden und stärken die Wertschöpfung vor Ort. Auch abseits des alpinen Skisports setzt das Bundesland auf ein starkes Rahmenprogramm. Angebote wie der Katschberger Adventweg, der Berg-Advent in Mallnitz, Winterwanderungen sowie regionale Kulinarik runden den Kärntner Wintertourismus ab und bieten Gästen wie Einheimischen ein abwechslungsreiches Programm, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2026 um 14:15 Uhr aktualisiert