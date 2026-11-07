Feierliche Angelobung: 450 Rekruten geloben Treue

Auf dem Sportplatz der Volksschule Flattach legten gestern, am 6. November, Rekruten aus ganz Kärnten und Osttirol ihr Treuergelöbnis auf die Republik Österreich ab. Die Gelobenden entstammen den Jägerbataillonen 24, 25 und 26 sowie dem Führungsunterstützungsbataillon 1 und dem Pionierbataillon 1. Bundesverteidigungsministerin Klaudia Tanner, sowie Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig und Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber nahmen am der Veranstaltung teil.

„Österreich ist keine Insel der Seligen!“

„Als ich dieses Ministerium übernommen habe, unterlag es starken Einsparungen – wir konnten teilweise unsere Fahrzeuge nicht volltanken“, betont Tanner. Österreich sei keine Insel der Seligen und seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Jahr 2022 würden Österreich und Europa jedoch stark und intensiv in die Modernisierung der Streitkräfte und damit auch in die Landesverteidigung investieren. „Wir Österreicherinnen und Österreicher haben uns Schutz und Sicherheit verdient!“, so Tanner und gratuliert den Gelobenden zum Meilenstein.

©LPD Kärnten/Pleschberger | Ministerin Klaudia Tanner nahm an Angelobung statt. ©LPD Kärnten/Pleschberger | An der Angelobung nahmen auch die Nationalratsabgeordneten Gabriel Obernosterer und Tina Angela Berger sowie der zweite Landtagspräsident Christoph Staudacher teil

Demokratie ist nicht selbstverständlich

„Die Worte ‚Ich gelobe‘ stehen für so viel mehr als nur ein Versprechen. Sie sind ein Bekenntnis, eine Haltung und der Eid, seine persönlichen Talente und Stärken für das Gemeinwohl der Menschen, ihre Freiheit und die Demokratie in unserem Land einzusetzen“, betonte LHStv.in Schaunig in ihrer Rede an die Jungsoldaten. Sie betont, dass Demokratie, Freiheit und Souveränität nichts Selbstverständliches seien, sondern Tag für Tag aufs Neue erstritten und verteidigt werden müssten. Sie dankte Tanner für den hohen Stellenwert den Kärnten als militärischer Standort bei Investitionen genieße. Kärntens Militärkommandant Philipp Eder bedankte sich bei allen Teilnehmenden der Angelobung. Rund 130 von den 450 streben eine Unteroffiziers- beziehungsweise Offizierskarriere an und werden daher länger als sechs Monate im Ausbildungsdienst bleiben. „Es ist ein Dienst aus Überzeugung, es ist ein Dienst an der Republik“, meint Eder.