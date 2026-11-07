Land Kärnten saniert Straße bei Liebenfels um 650.000 Euro

Zwischen Liemberg und Zwattendorf wird die L68 auf rund 3,3 Kilometern saniert. Die Arbeiten starten am 9. November und sollen bis Ende des Monats abgeschlossen sein.

Aufgrund beträchtlicher Fahrbahnschäden wird die L68 Liemberger Straße zwischen Liemberg und Zwattendorf ab Montag, 9. November einer umfassenden Sanierung unterzogen. Auf dem rund 3,3 Kilometer langen Abschnitt zeigen sich starke Einzel- und Netzrisse und Materialausbrüche. Insgesamt investiert das Straßenbaureferat des Landes Kärnten nun rund 650.000 Euro in die notwendigen Maßnahmen. „Mit dieser Sanierung beseitigen wir bestehende Fahrbahnschäden und sorgen dafür, dass dieser Straßenabschnitt auch künftig sicher und gut befahrbar bleibt. Gerade bei stark beanspruchten Straßen ist es wichtig, rechtzeitig Maßnahmen zu setzen, um größere Schäden und damit noch höhere Kosten zu vermeiden“, betont Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

15 Jahre lang illegale Absprachen

Zwischen den Jahren 2002 und 2017 kam es österreichweit zu illegalen Preisabsprachen zwischen Bauunternehmen. Auch das Land Kärnten war von diesen Absprachen betroffen und konnte einen Ersatzbetrag von 12 Millionen Euro verhandeln, woraus auch diese Projekt finanziert wird. „Durch das erkämpfte Geld aus dem Baukartell können wir wichtige Sanierungsprojekte vorziehen, die angesichts der angespannten Budgetsituation ansonsten erst in den kommenden Jahren möglich gewesen wären. Die Sanierung an der L68 Liemberger Straße ist eines davon“, betont Gruber.

Verkehr bleibt aufrechterhalten

Die Maßnahmen erfolgen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs. Während der Fräs- und Asphaltierungsarbeiten ist eine manuelle Verkehrsregelung vorgesehen. Die Bauarbeiten sollen mit Ende November fertiggestellt sein.