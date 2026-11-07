Billigfleisch flutet den Markt: Kärntens Schweinebauern unter Druck

Kärntens Schweinebauern schlagen Alarm: Wegen drastisch gesunkener Marktpreise durch billige Importe und massiv gestiegener Betriebskosten steht die heimische Fleischproduktion derzeit vor einer existenziellen Krise.

Für Kärntens Schweinebauern hat sich die wirtschaftliche Lage in den vergangenen Wochen drastisch zugespitzt. Ausschlaggebend für den jüngsten Preisverfall auf 1,35 Euro pro Kilogramm sind Billigfleischimporte aus Ländern wie Spanien und Dänemark. Da Spanien infolge der Afrikanischen Schweinepest nicht mehr nach China exportieren darf, drängen enorme Fleischmengen auf den europäischen Markt. Gleichzeitig belasten historische Dürreschäden sowie teure Futtermittel, Dünger und Treibstoffe die heimischen Betriebe.

Zwischen Preisdruck und Auflagen

Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber warnt: „Die wirtschaftliche Situation vieler Ferkelhalter und Schweinemäster ist angespannt und hat sich in den vergangenen Monaten noch dramatisch weiter verschlechtert. Gibt es für die Betriebe keine Perspektive, ist die Versorgungssicherheit mit heimischem Qualitätsschweinefleisch in Gefahr.“ Erschwerend komme laut Huber noch ein Faktor hinzu: „Aufgrund der künftig geltenden höheren gesetzlichen Standards sind seitens der Betriebe umfassende Investitionen zu tätigen. Dies ist mit den aktuellen Marktpreisen für die Betriebe nicht zu stemmen.“

Greifst du im Supermarkt bewusst zu heimischem Fleisch? Ja, ich kaufe ausschließlich Fleisch aus Österreich. Meistens – außer der Preisunterschied ist extrem hoch. Nein, ich kaufe das billigste Angebot. Mich betrifft das nicht, da ich mich vegetarisch oder vegan ernähre. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Appell an Lebensmittelhandel

Martin Egger vom Verband der Kärntner Schweinebauern kritisiert: „Seit Jahresbeginn haben Österreichs fleischverarbeitende Betriebe rund 40 Prozent des heimischen Schweinefleisches durch ausländische Billigware, die zu deutlich niedrigeren Tierwohlstandards erzeugt wird, ersetzt.“ Nun richten Egger und Huber einen Appell an den Lebensmittelhandel, auf importiertes Billigfleisch zu verzichten und den heimischen Schweinebauern in dieser schwierigen Zeit einen Österreich-Bonus zu zahlen.