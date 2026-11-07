Handy schlug Alarm: Einsatz nach Verkehrsunfall in Völkermarkt

Ein Verkehrsunfall nahe Völkermarkt rief in der Nacht auf Samstag die Einsatzkräfte auf den Plan. Ein Auto war in einem Acker gelandet.

In der Nacht auf Samstag rückten die Freiwilligen Feuerwehren Völkermarkt, St. Peter am Wallersberg und Ruden gemeinsam mit der Polizei und dem Rettungsdienst zu einem Einsatz aus: Das automatische E-Call-System eines Mobiltelefons hatte Alarm geschlagen. Laut den Einsatzkräften war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und etwa 100 Meter weiter auf einem angrenzenden Acker auf dem Dach zu liegen gekommen.

©FF Völkermarkt Einsatz nahe Völkermarkt.

Lenker und Beifahrer klettern aus Unfallwrack

„Glücklicherweise konnten sich die Fahrzeuginsassen bereits selbst aus dem Wrack befreien“, heißt es seitens der Florianis. Wie der ORF berichtet, handelt es sich um einen 18-jährigen Lenker und seinen Beifahrer. Die Aufgaben der Feuerwehr bestanden darin, das Fahrzeug wieder aufzustellen und die erforderlichen Absicherungsmaßnahmen durchzuführen. Nach Abschluss des Einsatzes rückten sie wieder in das Rüsthaus ein.