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/ ©FF Hermagor
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen umgestürzten Traktor.
Der Lenker überstand den Unfall glücklicherweise unverletzt.
Bezirk Hermagor
07/11/2026
Unfall

Traktor kippt auf Forstweg um: Feuerwehr im Einsatz

Am Freitag verunglückte im Bezirk Hermagor ein Landwirt mit seinem Traktor. Die Zugmaschine kippte von einem Forstweg. Infolgedessen rückte die Feuerwehr zum Einsatz aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
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Die Freiwilligen Feuerwehren Hermagor und Egg wurden am Freitag in ein Waldstück gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache ist dort ein Traktor auf einem Forstweg umgekippt. „Glücklicherweise konnte sich der Lenker selbstständig und unverletzt aus dem Fahrzeug befreien“, zeigen sich die Florianis erleichtert.

Unwegsames Gelände erschwert Einsatz

Wegen des unwegsamen Geländes erreichten herkömmliche Einsatzfahrzeuge den Unfallort nicht. Da keine unmittelbare Gefahr bestand, organisierte der Traktorbesitzer die Bergung nach Vereinbarung selbst, während die Einsatzkräfte das Ausbreiten der ausgetretenen Betriebsmittel verhinderten.

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