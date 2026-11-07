Günstige Auszeit: In Kärnten ist Wellnessurlaub am preiswertesten

Wer dem Alltag entfliehen möchte, spart im Süden Österreichs am meisten Geld. Für zwei Personen und zwei Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Halbpension fallen in Kärntner Wellnesshotels durchschnittlich 571 Euro an. Damit belegt Kärnten den ersten Platz unter den günstigsten Wellness-Destinationen der Alpenrepublik. Die Gesamtkosten bewegen sich je nach Unterkunft zwischen 457 und 1.170 Euro. Das geht aus einer Analyse des Branchenportal wellness-hotel.info im Oktober hervor.

1.860 Euro für ein Wellness-Wochenende

Im österreichweiten Schnitt belaufen sich die Kosten auf 705 Euro pro Wellness-Wochenende, womit das Niveau um vier Prozent über dem Vorjahreswert liegt. Am oberen Ende der Tabelle platziert sich das Burgenland mit durchschnittlich 767 Euro, knapp vor Vorarlberg mit 766 Euro. Das teuerste Einzelangebot wurde in Salzburg mit 1.860 Euro verzeichnet.

Angebote vergleichen

Erhebliche Differenzen zeigen sich speziell in der Fünf-Sterne-Kategorie, wo die Bandbreite von 678 bis 1.860 Euro reicht. Das kostspieligste Angebot ist damit beinahe dreimal so teuer wie das preiswerteste. „Die Sterne-Klassifizierung allein sagt wenig darüber aus, wie viel ein Wellnesswochenende tatsächlich kostet“, erklärt Redaktionsleiter Christoph Reichl. „Gerade im gehobenen Segment sind die Preisunterschiede enorm. Neben der Ausstattung und dem Umfang des Wellnessangebots spielen auch die Lage, die Nachfrage und die inkludierten Leistungen eine wesentliche Rolle.“ Reisende sollten daher stets das Leistungspaket vergleichen.