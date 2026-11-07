Fußballklubs trauern: „Du wirst auf unseren Sportplätzen fehlen“

Beim SV Oberglan und beim SV Feldkirchen herrscht tiefe Trauer um einen langjährigen Freund, Wegbegleiter und treuen Unterstützer. Mit einer letzten, emotionalen Nachricht nehmen die Vereinsmitglieder nun Abschied.

Jahrelang hat Reinhold K. sowohl den SV Oberglan als auch den SV Feldkirchen begleitet. „Als verlässlicher Ordner, treuer Unterstützer und begeisterter Fußballfan war er über viele Jahre ein fester Bestandteil unseres Vereinslebens. Kaum ein Spiel fand statt, bei dem Reinhold nicht am Sportplatz anzutreffen war“, heißt es in einem emotionalen Posting, welches die beiden Vereine am Samstag geteilt haben. Nun heißt es Abschied nehmen.

Reinhold einte die Vereine

Fußball sei für Reinhold weit mehr als nur ein Spiel gewesen. „Es war seine Leidenschaft! Ob bei uns in Oberglan oder bei unserem Nachbarverein, dem SV Feldkirchen: Reinhold war immer da“, stellen die Oberglaner fest. Vor allem „ein faires und sicheres Fußballerlebnis“ sei für ihn wichtig gewesen. „Vereinsfarben trennen uns auf dem Spielfeld, doch Reinhold verband uns abseits davon. Er zeigte uns, dass die Liebe zum Fußball größer ist, als jede sportliche Rivalität.“

Unvergessen

„[Er] war ein echtes Urgestein des Gemeinde-Fußballs.“ Hilfsbereit, wie er war, wollen ihn die Fußballer nun in Erinnerung behalten. „Danke Reinhold, für deine Treue, deinen Einsatz und deine Freundschaft. Du wirst auf unseren Sportplätzen fehlen. Aber du wirst immer ein Teil unserer Fußballfamilie bleiben!“ Abschließend sprechen sie seiner Familie und allen Angehörigen ihr tief empfundenes Mitgefühl aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2026 um 20:14 Uhr aktualisiert