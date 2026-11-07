Teils zäher Nebel: Wo sich am Sonntag die Sonne durchsetzt

Der Sonntag bringt Kärnten ausgeglichenes Herbstwetter mit Werten bis zu 9 Grad. Während sich in Unterkärnten teils zäher Nebel hält, scheint abseits davon die Sonne.

Nach einem frostigen Start klettern die Temperaturen am Sonntag auf bis zu 9 Grad.

Nach einem frostigen Start klettern die Temperaturen am Sonntag auf bis zu 9 Grad.

Am Sonntag setzt sich in ganz Kärnten wieder ruhiges und trockenes Herbstwetter durch. Vor allem in Unterkärnten bildet sich regional flacher Hochnebel oder dichter Nebel, der sich stellenweise zäh bis über die Mittagsstunden hält. Abseits davon wird der Tag hingegen recht sonnig mit nur wenigen Wolken am Himmel.

Wolken ziehen am Abend auf

Der Tag startet vielerorts frostig mit Frühwerten zwischen minus 2 und plus 1 Grad. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf 5 bis 9 Grad an. „Zum Abend hin ziehen von Westen her dichtere Wolken auf“, erklären die Fachleute der Geosphere Austria abschließend.