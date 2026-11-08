Neue Lärmschutzwand soll Anrainer in Brückl entlasten

In St. Gregorn in der Gemeinde Brückl entsteht eine Lärmschutzwand entlang der B92. Das Land Kärnten investiert 86.000 Euro. Während der Bauarbeiten ist die Fahrspur Richtung Klagenfurt gesperrt.

Entlang der B92 Görschitztal Straße wird in eine Maßnahme zur Steigerung der Lebensqualität von Anrainerinnen und Anrainern investiert. Als Antwort auf eine lärmtechnische Untersuchung wird im Bereich von St. Gregorn in der Gemeinde Brückl eine 30 Meter lange Lärmschutzwand gebaut. Die Wand wird auf einem bereits vorhandenen Erdwall gebaut. Die Bauarbeiten starteten bereits am 3. November und sollen bis Ende November abgeschlossen sein.

Verkehr bleibt trotz Baustelle aufrecht

„Mit 86.000 Euro investieren wir gezielt in den Schutz der Anrainerinnen und Anrainer. Die Bauzeit ist mit knapp vier Wochen bewusst kurzgehalten, damit die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer überschaubar bleiben“, so Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber (ÖVP). Während der Arbeiten wir der Verkehr weiterhin aufrechterhalten. Die Baustelle befindet sich von Klagenfurt kommend vor der Abzweigung der B82 Richtung Völkermarkt bzw. zur Donau Chemie. Die Spur ist in Fahrtrichtung Klagenfurt gesperrt, der Verkehr wird mit Wartepflicht bei Gegenverkehr geregelt.