Wenn KI zur Gefahr wird: Cybersecurity Day in Kärnten

„Aktuell sehen wir, dass es durch die Künstliche Intelligenz zu mehr Unsicherheiten in IT-Systemen kommt. Hinzu kommt, dass durch das Zusammenspiel von Mensch und Künstlicher Intelligenz mehr Verwundbarkeiten in solchen Systemen aufgezeigt werden“, erklärt Peter Schartner, assoziierter Professor am Institut für Artificial Intelligence und Cybersecurity. Überdies betont er: „Ich verknüpfe mit der Künstlichen Intelligenz aber auch die Hoffnung, dass sie uns – wenn wir erst mal den Peak überschritten haben – dabei unterstützt, Systeme sicherer zu machen. KI kann uns – hoffentlich – nicht nur helfen, Lücken aufzuspüren und sie schnell zu schließen, sondern auch, nachhaltig sicherere IT-Systeme zu bauen.“

Immer wieder kommt es zu Vorfällen

Der Cybersecurity Day widmet sich Themen wie vertrauenswürdiger Cybersecurity News, KI in der IT-Security, Secure Coding in Zeiten von KI, rechtlichen Aspekten und vielem mehr. Die Veranstaltung ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Lakeside Park und der Fakultät für Technische Wissenschaften der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Schartner, der schon seit über zwanzig Jahren Veranstaltungen wie diese in Kärnten organisiert, betont: „Die Sensibilität bei den Unternehmen ist für das Thema sehr stark gestiegen. Am deutlichsten wird das, wenn es zu Vorfällen kommt: Wenn etwas passiert, wird in IT-Sicherheit investiert“.

„Digitale Sicherheit betrifft uns alle“

„Cybersecurity ist keine Aufgabe einzelner Expert, sondern eine gemeinsame Verantwortung. Der Cybersecurity Day bringt Wirtschaft, Forschung und Praxis zusammen, um Wissen zu teilen, aktuelle Entwicklungen einzuordnen und voneinander zu lernen. Gleichzeitig wollen wir bewusst Mitarbeiter aus allen Unternehmensbereichen ansprechen. Denn digitale Sicherheit betrifft uns alle. Wer Risiken versteht und Bedrohungen erkennt, trägt wesentlich dazu bei, Unternehmen und Organisationen sicher und resilient zu machen“, erklärt Lakeside-Park-Geschäftsführer Bernhard Lamprecht.

Cybersecurity Wettbewerb

Im Rahmen der „24h Cybersecurity“ laden außerdem WKK UBIT und das Software Internet Cluster am 10. November in den Makerspace Carinthia ein. Die zehnte Cybersecurity Night widmet sich ebenfalls Cyberbedrohungen, dem Darknet und konkreten Abwehrstrategien für Unternehmen. Dazwischen verwandelt sich der Lakeside Park ab 19 Uhr in ein Wettkampffeld: Bei der Challenge „Splunk Boss of the SOC“ analysieren Teams praxisnahe Sicherheitsvorfälle. Teilnehmen können sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene, Schüler sowie Studierende.