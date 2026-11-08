Sicheres Zuhause geben: Land Kärnten sucht Pflegefamilien

Ein stabiles Umfeld, verlässliche Bezugspersonen und faire Zukunftschancen: Genau das brauchen junge Menschen, um unbeschwert aufzuwachsen. Pflegefamilien leisten hierbei unersetzliche Arbeit, teilt das Land Kärnten in einer Aussendung mit. Sie geben Mädchen und Buben, die nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können, Schutz, Wärme und eine neue Perspektive. Wie die Schützlinge auch im Schulalltag bestmöglich begleitet werden, stand am Samstag im Zentrum der Pflegeeltern-Herbsttagung in Cap Wörth. Rund 115 Pflegeeltern und 56 Kinder nahmen an der Veranstaltung teil.

Große Verantwortung

Eröffnet wurde die Tagung von Kinder- und Jugendhilfereferent Landesrat Peter Reichmann, der die Leistung der anwesenden Paare und Einzelpersonen hervorhob. „Sie übernehmen eine große Verantwortung. Sie schenken Ihren Schützlingen, die oft Erfahrungen machen mussten, die andere Kinder nicht gemacht haben, nicht nur ein Zuhause, sondern begleiten sie durch den Alltag, durch schwierige Phasen und bei wichtigen Entwicklungsschritten. Dafür verdienen Sie meinen größten Dank und unsere volle Unterstützung“, betonte Reichmann.

Gezielte Förderung im Kärntner Pflichtschulbereich

Thematisch drehte sich die Tagung vor allem um Fördermöglichkeiten an Pflichtschulen. Dagmar Zöhrer vom Fachbereich Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik der Bildungsdirektion Kärnten informierte über konkrete Hilfsangebote für Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Reichmann strich hervor, wie wichtig der Schulterschluss zwischen Schule, Pflegefamilien und der Kinder- und Jugendhilfe ist: „Nicht jedes Kind startet mit den gleichen Voraussetzungen ins Leben. Umso wichtiger ist es, dass wir genau hinschauen und dort helfen, wo Unterstützung gebraucht wird. Kein Kind darf auf seinem Bildungsweg zurückgelassen werden. Ich will, dass wir in Kärnten in jedem Kind die Stärken sehen und uns nicht mit Schwierigkeiten aufhalten.“

Ganzheitlicher Blick auf Schutz und Bildung

Dass sowohl der Bildungsbereich als auch der Kinder- und Jugendschutz in sein Ressort fallen, sieht der Landesrat als klaren Vorteil für rasche Lösungen: „Wir müssen Kinder ganzheitlich betrachten. Was ein Kind zu Hause erlebt, wirkt sich auch auf seinen Schulalltag aus. Und umgekehrt. Deshalb müssen Schule und Kinder- und Jugendhilfe eng zusammenarbeiten. Unser gemeinsames Ziel ist klar: Jedes Kind soll die Unterstützung bekommen, die es braucht, um seine Talente zu entfalten.“ Neben dem Vortrag nutzten die Teilnehmer Workshops, um sich zu schulischer Förderung, dem Alltag sowie speziellen Hürden in der Verwandtschaftspflege auszutauschen und Erfahrungen zu teilen.

Werde Pflegeelternteil: So erreichst du die Fachabteilung

Zum Abschluss richtete Landesrat Reichmann einen dringenden Appell an die Bevölkerung: „In Kärnten soll jedes Kind ruhig schlafen können. Dazu gehört das Gefühl, sicher zu sein, angenommen zu werden und jemanden an seiner Seite zu haben. Deshalb suchen wir Menschen, die bereit sind, einem Kind ein Zuhause zu geben. Wer sich vorstellen kann, Pflegeelternteil zu werden, soll sich bitte bei uns melden. Denn jedes zusätzliche Zuhause kann für ein Kind einen großen Unterschied machen. Wer sich engagieren möchte, erreicht die zuständige Fachabteilung Bildung und Kinderschutz telefonisch unter 050 536 16465. Jede Kontaktaufnahme ist ein Schritt zu mehr Geborgenheit für Kärntner Kinder.