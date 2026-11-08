Kärntner Seniorenbund: Elisabeth Scheucher-Pichler mit 100 Prozent wiedergewählt

Neben personellen Weichenstellungen für die kommenden fünf Jahre standen vor allem die künftige Ausrichtung und der gemeinsame Einsatz für ein aktives, selbstbestimmtes Altern auf der Agenda.

Klares Votum für die Landesobfrau

Bei der Wahl der Landesleitung gab es ein eindeutiges Ergebnis: Landesobfrau Elisabeth Scheucher-Pichler wurde mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen im Amt bestätigt. Damit führt sie die Interessenvertretung für eine weitere Periode an. Unter den zahlreichen Ehrengästen in Althofen befanden sich die Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, Ingrid Korosec, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber sowie Landesrat Sebastian Schuschnig. Ebenso nahmen viele Bürgermeister, Stadträte und Funktionäre aus ganz Kärnten teil.

Erfahrene Kräfte und neue Gesichter

Mit dem Votum formierte sich auch die Mannschaft für die nächste Funktionsperiode, wird in einer Aussendung mitgeteilt. Die Organisation setzt dabei auf eine Mischung aus bewährten Kräften und neuen Namen. Neu im Team sind unter anderem Elisabeth Hofer und Bürgermeister Walter Zemrosser, die ihre Expertise vor allem in Finanzfragen einbringen.

Fokus auf selbstbestimmtes Altern in Kärnten

Nach der Wahl bedankte sich Scheucher-Pichler für den vollen Rückhalt: „Ich freue mich sehr über dieses klare Ergebnis und bedanke mich herzlich für das Vertrauen und die Unterstützung. Es ist für mich Auftrag und Ansporn zugleich, mich auch in den kommenden fünf Jahren mit voller Kraft für die Anliegen der älteren Generation einzusetzen.“ Das Leitmotiv des Landestages – „Selbstbestimmt und aktiv im Alter – dafür setzen wir uns ein“ – bleibt das Fundament der Verbandsarbeit. Im Vordergrund stehen die konsequente Vertretung der älteren Generation, soziale Teilhabe und stabile Rahmenbedingungen für den Alltag der Seniorinnen und Senioren im Land.