Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Kärntner Seniorenbund
Das Bild auf 5min.at zeigt den Landestag des Kärntner Seniorenbundes.
Im Rahmen des 14. Ordentlichen Landestages des Kärntner Seniorenbundes wurde Landesobfrau Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen in ihrer Funktion bestätigt.
Althofen
08/11/2026
Landestag

Kärntner Seniorenbund: Elisabeth Scheucher-Pichler mit 100 Prozent wiedergewählt

Rund 300 Gäste und Delegierte aus allen Teilen Kärntens kamen in Althofen zum 14. Ordentlichen Landestag des Kärntner Seniorenbundes zusammen. 

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
2 Minuten Lesezeit(290 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Neben personellen Weichenstellungen für die kommenden fünf Jahre standen vor allem die künftige Ausrichtung und der gemeinsame Einsatz für ein aktives, selbstbestimmtes Altern auf der Agenda.

Klares Votum für die Landesobfrau

Bei der Wahl der Landesleitung gab es ein eindeutiges Ergebnis: Landesobfrau Elisabeth Scheucher-Pichler wurde mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen im Amt bestätigt. Damit führt sie die Interessenvertretung für eine weitere Periode an. Unter den zahlreichen Ehrengästen in Althofen befanden sich die Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, Ingrid KorosecLandeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber sowie Landesrat Sebastian Schuschnig. Ebenso nahmen viele Bürgermeister, Stadträte und Funktionäre aus ganz Kärnten teil.

Erfahrene Kräfte und neue Gesichter

Mit dem Votum formierte sich auch die Mannschaft für die nächste Funktionsperiode, wird in einer Aussendung mitgeteilt. Die Organisation setzt dabei auf eine Mischung aus bewährten Kräften und neuen Namen. Neu im Team sind unter anderem Elisabeth Hofer und Bürgermeister Walter Zemrosser, die ihre Expertise vor allem in Finanzfragen einbringen.

Fokus auf selbstbestimmtes Altern in Kärnten

Nach der Wahl bedankte sich Scheucher-Pichler für den vollen Rückhalt: „Ich freue mich sehr über dieses klare Ergebnis und bedanke mich herzlich für das Vertrauen und die Unterstützung. Es ist für mich Auftrag und Ansporn zugleich, mich auch in den kommenden fünf Jahren mit voller Kraft für die Anliegen der älteren Generation einzusetzen.“ Das Leitmotiv des Landestages – „Selbstbestimmt und aktiv im Alter – dafür setzen wir uns ein“ – bleibt das Fundament der Verbandsarbeit. Im Vordergrund stehen die konsequente Vertretung der älteren Generation, soziale Teilhabe und stabile Rahmenbedingungen für den Alltag der Seniorinnen und Senioren im Land.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at