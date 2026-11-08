Nach vier Monaten Umbau: Sparkasse St. Paul eröffnet komplett neu

Der Standort wurde deutlich vergrößert und den Bedürfnissen moderner Bankkunden angepasst, heißt es in einer Aussendung. Ab sofort stehen erweiterte Beratungsräume, ein neu gestalteter Kassenbereich sowie eine moderne SB-Zone zur Verfügung, die täglich von fünf bis 24 Uhr Uhr mit allen notwendigen Servicegeräten nutzbar ist.

„Deutliches Zeichen für das Untere Lavanttal

Das regionale Institut setzt damit bewusst auf Präsenz in der Fläche und sieht sich als stabiler Partner für die Menschen sowie die Wirtschaft vor Ort, wird betont. „Mit der Erweiterung unserer Filiale setzen wir ein deutliches Zeichen für das Untere Lavanttal. Wir investieren dort, wo Gemeinschaft gelebt wird und regionale Wirtschaft wächst. So schaffen wir einen Ort, der Beratung, Vertrauen und Wohlfühlen verbindet“, betont Martin Sadnek, Filialleiter der Kärntner Sparkasse in St. Paul.

Mehr als 200.000 Kunden vertrauen der Bank

In den vergangenen 15 Jahren verzeichnete das Institut einen Zuwachs von über 50.000 Kunden – knapp 3.300 davon stießen allein im vergangenen Jahr hinzu, wird betont. Kürzlich überschritt das Haus die Marke von 200.000 Kunden in Kärnten, heißt es weiter. Für den Service habe es wiederholt branchenweite Anerkennung gegeben. Bereits zum 13. Mal erhielt die Bank den „Recommender-Award“ für Kundenorientierung, zuletzt mit dem höchsten Gütesiegel für hervorragende Betreuung.

Persönliche Betreuung als zentrales Standbein

Trotz des Ausbaus digitaler Kanäle rund um das Online-Banking „George“ und das Angebot „George-Business“ für Unternehmenskunden bleibt die persönliche Betreuung ein zentrales Standbein, wird mitgeteilt. Im Mittelpunkt steht das Konzept der finanziellen Gesundheit („Financial Health“): Kunden sollen beim verantwortungsvollen Umgang mit Geld gezielt unterstützt werden – sowohl am Bildschirm als auch im direkten Gespräch vor Ort, heißt es abschließend..