Flammen nach Mitternacht: Großeinsatz für sieben Feuerwehren im Gailtal

Mitten in der Nacht heulten im Gailtal die Sirenen: Kurz nach Mitternacht geriet in St. Stefan ein Hybridfahrzeug in Brand. Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Einsatzkräfte aus, da zunächst Schlimmeres befürchtet wurde.

Die ursprüngliche Notrufmeldung ließ auf ein größeres Feuer schließen: Alarmierungsstichwort war der Brand eines Wirtschaftsgebäudes. Aus diesem Grund rückten sofort sieben freiwillige Feuerwehren aus der gesamten Umgebung zur Einsatzadresse aus. Vor Ort stellte sich die Situation glücklicherweise etwas anders dar, so die Feuerwehr Hermagor.

Hybridauto brannte lichterloh

„Es stellte sich heraus, dass ein Hybridfahrzeug im Freien in Brand geraten war. Glücklicherweise waren zu diesem Zeitpunkt noch keine Gebäude von den Flammen betroffen“, teilt die Feuerwehr in den sozialen Medien mit.

Brand konnte rechtzeitig gelöscht werden

Unter schwerem Atemschutz nahmen die Feuerwehrleute unmittelbar die Brandbekämpfung auf. Durch den gezielten Löschangriff gelang es den Einsatzkräften, das brennende Hybridfahrzeug rasch unter Kontrolle zu bringen. Dadurch verhinderten sie erfolgreich, dass das Feuer das nahegelegene Wirtschaftsgebäude sowie angrenzende Objekte erfasste.

Sieben Feuerwehren im Einsatz

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren St. Stefan im Gailtal, Förolach, Vorderberg, Hermagor, Köstendorf, Görtschach sowie Tratten im Gailtal. Dank des raschen und koordinierten Eingreifens der Wehren blieb der Vorfall auf das Fahrzeug beschränkt.

©Feuerwehr Hermagor | Mitten in der Nacht heulten im Gailtal die Sirenen.

Dürfte sich selbst entzündet haben

Wie die Polizei nun mitteilte dürfte, sich das Hybridfahrzeug aus bislang unbekannter Ursache bereits gegen 23.45 Uhr selbst entzündet haben. Ein aufmerksamer Autofahrer bemerkte die Rauchentwicklung und setzte umgehend einen Notruf ab. Am angrenzenden Wirtschaftsgebäude entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt. „Da es sich bei dem Fahrzeug um ein Hybridfahrzeug handelt, wurde dieses von einer Fachfirma in einen mit Wasser gefluteten Container eingebracht, um eine vollständige Löschung sicherzustellen und ein neuerliches Aufflammen zu verhindern“, so die Polizei weiter. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.11.2026 um 08:31 Uhr aktualisiert