Parken für den guten Zweck: Wiesenmarkt-Aktion hilft Feuerwehr

Großer Andrang beim Wiesenmarkt: Erstmals regelte die FF Hörzendorf-Projern das Parken am Areal des SPAR-Marktes Wagner. Der gesamte Erlös wandert direkt in die Vereinskasse – für Ausrüstung und die Feuerwehrjugend.

Der traditionsreiche St. Veiter Wiesenmarkt zog wieder hunderttausende Besucher in die Herzogstadt. Ein Event dieser Größenordnung bringt allerdings enorme logistische Herausforderungen mit sich – vor allem bei der Parkplatzsuche, teilt die Stadtgemeinde mit. Heuer gab es dazu eine gelungene Premiere: Die Freiwillige Feuerwehr Hörzendorf-Projern kümmerte sich erstmals um die Einteilung der Autos am Areal des SPAR-Marktes von Bettina Wagner in der Lastenstraße.

Florianis übernahmen Verkehrsregelung

Das Prinzip der Zusammenarbeit war simpel und effektiv: Während die Gäste ohne Stress in Richtung Festgelände spazieren konnten, übernahmen die Florianis vor Ort die Verkehrsregelung. Sie stellten sicher, dass der ruhende Verkehr auf den Flächen geordnet ablief, teilt die Stadtgemeinde weiter mit. „Dass wir in diesem Jahr die Parkplatzbetreuung am SPAR-Parkplatz übernehmen durften, ist für unsere Feuerwehr eine tolle Sache“, zeigen sich Kommandant Georg Kropf und die Mitglieder der FF Hörzendorf-Projern erfreut. Realisiert wurde das Vorhaben dank Unternehmerin Bettina Wagner, die das Firmengelände für die Aktion bereitgestellt hatte.

Erlös fließt in Ausrüstung und die Feuerwehrjugend

Der Einsatz der Feuerwehrleute hat sich mehrfach gelohnt: Der gesamte Reinerlös aus der Bewirtschaftung der Parkplätze wandert direkt in die Kameradschaftskasse der FF Hörzendorf-Projern. Mit dem gesammelten Geld finanzieren die Florianis unter anderem wichtige Schutzausrüstung, laufende Übungen sowie die gezielte Nachwuchsarbeit. Das sichert ab, dass die Einsatzkräfte auch in Zukunft Tag und Nacht rasch Hilfe leisten können, so vonseiten der Gemeinde. Die Feuerwehr Hörzendorf-Projern bedankte sich bei Bettina Wagner für die Hilfestellung und bei den vielen Wiesenmarkt-Gästen, die das Angebot vor Ort genutzt haben.