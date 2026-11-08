Frauen-Gipfel: Kärnten fordert Schutz vor digitaler Gewalt und Deepfakes

In Frauenkirchen tagte die heurige Konferenz der Frauenreferentinnen. Im Fokus standen frauenpolitische Herausforderungen sowie handfeste Schritte für mehr Selbstbestimmung, Gleichstellung und effektiven Schutz vor Gewalt.

Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger vertrat dabei die Kärntner Positionen und pochte auf rasche Umsetzung auf Bundesebene, teilt das Land in einer Aussendung mit.

„Frauenpolitik darf nicht bei Ankündigung stehen bleiben“

Für die Kärntner Landesrätin reicht bloße Symbolpolitik nicht aus. „Frauenpolitik darf nicht bei Ankündigungen stehen bleiben. Es geht darum, konkrete Verbesserungen für Frauen zu erreichen – im Alltag, im Berufsleben, in der Gesundheitsversorgung und vor allem dort, wo Frauen Schutz und Unterstützung brauchen. Entscheidend ist, dass wir die unterschiedlichen Lebensrealitäten von Frauen ernst nehmen und aus gemeinsamen Beschlüssen auch konkrete Schritte folgen“, stellt Lagger-Pöllinger klar.

19 Punkte beschlossen: Gewalt, Deepfakes und Co.

Insgesamt wurden 19 Punkte behandelt und beschlossen. Das Themenspektrum reicht von der Bekämpfung häuslicher und digitaler Gewalt – etwa Cyberstalking und sexualisierte Deepfakes – über die Prävention sexualisierter Übergriffe bis hin zu einem bundesweiten Heimwegtelefon. Ebenso verankert wurden Schritte gegen antifeministische Strömungen, mehr Lohntransparenz, Pensionsgerechtigkeit sowie eine stärkere Beteiligung von Vätern an der Familienarbeit.

Das sind die Kernpunkte

Drei zentrale Initiativen brachte Kärnten direkt in die Verhandlungen ein: Zum ersten den Stopp digitaler Gewalt. Gemeinsam mit weiteren Bundesländern verlangt Kärnten rigoroses Durchgreifen gegen Übergriffe im Netz auf Mädchen und Frauen. Zudem wird die Prüfung des spanischen Modells verlangt. Zur besseren Einschätzung akuter Gefährdungslagen bei häuslicher Gewalt soll untersucht werden, welche Ansätze des spanischen Schutzsystems für Österreich taugen. Zusammen mit dem Burgenland forderte Kärnten, den im eigenen Bundesland konzipierten Lehrgang „Gender Medizin“ bundesweit einzuführen. Kärnten gilt hierbei als Vorreiter.

Direkte Hilfe für Betroffene gefordert

„Hinter diesen Themen stehen konkrete Lebensgeschichten. Frauen, die von Gewalt betroffen sind, brauchen rasche und verlässliche Hilfe. Mädchen und Frauen müssen auch im digitalen Raum wirksam geschützt werden. Und in der Medizin müssen geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Diagnose und Behandlung stärker berücksichtigt werden. Unser Ziel ist, dass aus diesen Beschlüssen konkrete Verbesserungen für die Menschen entstehen“, so Lagger-Pöllinger zum Abschluss.