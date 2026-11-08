Sonne, Nebel und dann kommt Regen: So wird das Wetter nächste Woche

Goldener Spätherbst oder graue Tristesse? Kärnten startet die Woche mit zähem Nebel und sonnigen Abschnitten auf den Bergen. Doch die Ruhe täuscht: Schon ab Donnerstag zieht eine kräftige Regenfront über das Land.

Typisches Spätherbstwetter bestimmt derzeit das Bild in Kärnten: Während sich am Vormittag oft hartnäckige Nebelfelder über die Täler und Becken legen, setzt sich tagsüber abseits des Graus immer wieder die Sonne durch. Wie sich das Wetter kommende Woche in Kärnten verhält, erfährst du hier.

Sonntag: Wolken lockern auf und Sonne zeigt sich

Am heutigen Sonntag dominieren in Kärnten zunächst noch Wolken, regional hält sich Nebel oder zäher Hochnebel. Tagsüber lockert die Schicht langsam auf und macht der Sonne Platz, begleitet von harmlosen Wolkenfeldern. „Erst am Abend nimmt die Bewölkung von Westen her wieder etwas zu. Es bleibt trocken“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf sechs bis neun Grad. In der Nacht auf Montag klart es nach anfänglicher Bewölkung zunehmend auf, in den Niederungen bildet sich erneut flacher Nebel. Die Werte sinken auf minus drei bis plus einem Grad.

So startet die neue Woche in Kärnten

Der Montag beginnt über den Becken und größeren Tälern verbreitet mit Nebel und Hochnebel. Außerhalb dieser Regionen sowie in höheren Lagen scheint meist die Sonne. Am Nachmittag ziehen zunächst in Oberkärnten mehr Wolken auf, die sich bis zum Abend über ganz Kärnten ausbreiten. Im Klagenfurter Becken kann es stellenweise auch am Nachmittag trüb bleiben, es soll aber trocken bleiben. Die Frühwerte liegen zwischen minus und plus zwei Grad, tagsüber werden fünf bis neun Grad erreicht.

Dienstag und Mittwoch: Kurze sonnige Phasen und dann Wolken

„Am Dienstag ziehen vor allem am Vormittag dichtere Wolken über Kärnten, abgesehen von ein paar Regentropfen da und dort bleibt es meist trocken“, heißt es von den Wetterexperten weiter. Am Nachmittag lockert es zwischendurch auf, Sonnenfenster bleiben jedoch kurz. Die Temperaturen klettern nach Frühwerten um null bis drei Grad auf sieben bis neun Grad. Der Mittwoch zeigt sich nach Auflösung der morgendlichen Nebelfelder in den Becken recht sonnig – am meisten Sonnenstunden gibt es im Nordwesten des Landes. Am Nachmittag verdichten sich die Wolken von Süden und Westen her wieder, trockenes Wetter überwiegt weiterhin bei maximal sieben bis zehn Grad.

Regen breitet sich am Donnerstag in Kärnten aus

Am Donnerstag liegt von der Früh weg eine kompakte Wolkendecke über Kärnten, die Sonne lässt sich kaum blicken.Tagsüber bleibt es im Großteil des Landes noch trocken, nur im Lesachtal und im Oberen Gailtal setzt am Nachmittag leichter Regen ein. Mit Werten um zehn Grad wird es für Mitte November recht mild. „Am Abend und in der Nacht breitet sich Regen auf ganz Kärnten aus“, so die Geosphere Austria abschließend.