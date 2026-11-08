Modellregion Kärnten: Konzept für Gendermedizin bei Kongress in Berlin

Frauen und Männer erkranken oft völlig unterschiedlich – doch im Spitalsalltag fehlte oft der Blick darauf. Kärnten geht hier seit Jahren voran und präsentierte nun seinen Weg bei einem Fachkongress in Berlin.

Wie kann eine Gesundheitsversorgung aussehen, die geschlechtsspezifische Unterschiede konsequent berücksichtigt und dadurch die Qualität der medizinischen Betreuung verbessert? Mit dieser Frage beschäftigte sich der deutsch-österreichische G³-Kongress zur geschlechtersensiblen Medizin in Berlin.

„Kärntner Weg“ in Berlin präsentiert

Unter dem Titel „Perspektiven der geschlechtersensiblen Medizin“ kamen Fachleute aus Wissenschaft, medizinischer Praxis und Politik zusammen, um über die Zukunft einer geschlechtergerechten Gesundheitsversorgung zu diskutieren. Kärntens Gesundheitslandesrätin Beate Prettner eröffnete gemeinsam mit dem österreichischen Botschafter Alexander Marschik und dem Gesundheitsminister von Brandenburg, René Wilke, die Tagung und präsentierte dabei den „Kärntner Weg“, der aufzeigt, wie geschlechtersensible Medizin durch konkrete Maßnahmen in der Praxis verankert werden kann.

Frauen und Männer reagieren unterschiedlich

„Frauen und Männer können bei derselben Erkrankung unterschiedliche Symptome zeigen, verschiedene Krankheitsverläufe erleben und unterschiedlich auf Medikamente reagieren. Wer diese Unterschiede berücksichtigt, kann dazu beitragen, Erkrankungen früher zu erkennen und Behandlungen gezielter einzusetzen. Genau darum geht es bei der geschlechterspezifischen Medizin: um eine bessere und wirksamere Gesundheitsversorgung für alle Menschen“, betont Prettner.

Drei Säulen für Österreichs erste Modellregion

Kärnten ist seit 2021 Österreichs erste Modellregion für geschlechterspezifische Medizin. Ziel ist es,geschlechtsspezifische Erkenntnisse systematisch in die medizinische Praxis zu bringen. Dafür setzt das Land auf drei Schwerpunkte: die gezielte Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten sowie weiteren Gesundheitsberufen, regelmäßige Fort- und Weiterbildungen sowie die Sensibilisierung der Bevölkerung. Ein wichtiger Meilenstein war der österreichweit erste Diplomlehrgang für geschlechterspezifische Medizin, den im Jahr 2025 insgesamt 16 Ärztinnen und Ärzte erfolgreich abgeschlossen haben. Als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren tragen die Absolventinnen und Absolventen ihr Wissen in die medizinische Praxis weiter. Der zweite Lehrgang läuft bereits. Darüber hinaus wird das Wissen über Fortbildungsangebote, die Zusammenarbeit mit Gesundheitseinrichtungen und die „Gesunden Gemeinden“ auch an Fachkräfte und die Bevölkerung weitergegeben.

Schritt für Schritt integrieren

„Wir haben in Kärnten früh begonnen, die geschlechterspezifische Medizin systematisch voranzubringen. Entscheidend ist, dass dieses Wissen durch gezielte Aus- und Weiterbildung im medizinischen Alltag ankommt. Mit unserer Modellregion haben wir dafür konkrete Strukturen geschaffen und zeigen, wie sich wissenschaftliche Erkenntnisse Schritt für Schritt in die Versorgung integrieren lassen“, unterstreicht Prettner. Der Kongress widmete sich insbesondere der Integration geschlechtersensibler Medizin in bestehende Versorgungsstrukturen, der Bedeutung geschlechtsspezifischer Daten für Forschung und Künstliche Intelligenz sowie der Verankerung entsprechender Inhalte in der medizinischen Ausbildung. Neben ihrem Vortrag zur Kärntner Modellregion beteiligte sich Prettner auch an einer Podiumsdiskussion über die Frage, wie geschlechtersensible Medizin rascher und dauerhaft in der medizinischen Lehre verankert werden kann.

Internationaler Austausch

Dass Kärntens Erfahrungen auch über die Landesgrenzen hinaus gefragt sind, zeigte bereits der Austausch mit Schleswig-Holstein, wird in einer Aussendung des Landes mitgeteilt. Nach der Präsentation der Modellregion im Landtag in Kiel besuchte eine Delegation des dortigen Sozialausschusses heuer Kärnten, um sich vor Ort über die praktische Umsetzung zu informieren. „Die Erfahrungen aus Kärnten zeigen, dass sich geschlechtersensible Medizin mit konkreten Maßnahmen Schritt für Schritt in der Praxis verankern lässt. Der deutsch-österreichische Austausch bietet die Chance, voneinander zu lernen,erfolgreiche Ansätze weiterzuentwickeln und gemeinsam neue Impulse zu setzen. Denn unser gemeinsames Ziel ist eine Medizin, die Frauen und Männer auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse gleichermaßen gut und präzise versorgt!“, betont Prettner abschließend.