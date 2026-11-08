St. Veiter Weihnachtsmarkt verzaubert ab 27. November

Glühweinduft, Lichterglanz und Live-Shows: Ab Freitag, 27. November, öffnet der St. Veiter Weihnachtsmarkt seine Pforten und lädt bis zum Heiligen Abend mit buntem Familienprogramm in die Altstadt ein.

Festliche Vorfreude in der Herzogstadt: Der Weihnachtsmarkt auf dem St. Veiter Hauptplatz bietet wieder ein vielfältiges Programm für Jung und Alt.

Festliche Vorfreude in der Herzogstadt: Der Weihnachtsmarkt auf dem St. Veiter Hauptplatz bietet wieder ein vielfältiges Programm für Jung und Alt.

Ab Freitag, dem 27. November 2026, verwandelt sich die St. Veiter Altstadt unter dem Motto „Lust auf Weihnacht“ in eine stimmungsvolle Kulisse voller Magie, Musik und Kulinarik. Bis zum 24. Dezember erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm an allen vier Adventwochenenden.

Zauberhafter Auftakt am Hauptplatz

Der Startschuss fällt am Freitag, 27. November, bereits um 14 Uhr mit offenen Markthütten, Feuerschalen, Kutschenfahrten und Attraktionen wie dem beliebten Weihnachtszug sowie einem Karussell. Um 17 Uhr folgt die feierliche Eröffnung durch Bürgermeister Martin Kulmer, gefolgt von Luftakrobatik mit „Prinzessin Jasmin“ und einem Live-Auftritt von Soulsängerin Emely Myles samt Band. Stelzenengel Marlen sorgt währenddessen in den Gassen für strahlende Augen.

Kinderzauber, Zirkus und Theater

Kleine Gäste können sich auf einen märchenhaften Mitmachzirkus mit Walking Acts, das Christkindlpostamt in der Stadtbücherei sowie Wichtel-Bastelstunden in der Geschenkeschmiede samt Wunschbaum freuen. Auf der Hauptplatz-Bühne gibt es zahlreiche Vorstellungen – von „Pippi Langstrumpf“ über „Alice im Wunderland“ bis hin zum „Lebkuchenmann“. Ein weiteres Highlight ist die Eislauf-Vorführung „Musical on Ice“ am 20. Dezember.

Live-Konzerte und Shopping-Feiertag

Jeden Freitag- und Samstagabend sorgen Musiker unterschiedlichster Musikrichtungen für Stimmung auf dem Markt. Kulinarisch verwöhnen regionale Wirte und Vereine in gemütlichen Lounges. Am Feiertag, dem 8. Dezember, lädt die Altstadt zudem ab 10 Uhr zum vorweihnachtlichen Einkaufstag unter dem Motto „PRIMA statt prime“, abgerundet von Zaubershows und der feurigen Abendshow „Flamare Magica“. Beim begleitenden Weihnachtsgewinnspiel bis 21. Dezember winken tolle Hauptpreise wie St. Veiter City Cards im Wert von 800 Euro. Das gesamte Programm für den Weihnachtsmarkt findest du online auf der Website.