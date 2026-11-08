Auf frischer Tat ertappt: Autofahrer warfen 30-Liter-Müllsack aus dem Fenster
Ein Wiener Duo warf während der Fahrt einen Müllsack aus dem Auto – direkt vor den Augen der Polizei. Die beiden mussten den Unrat selbst einsammeln und kassierten eine Anzeige.
Am Sonntag, dem 8. November, gegen 9:40 Uhr bemerkte eine Polizeistreife auf der St. Oswalder Straße (L 13) in Fahrtrichtung Bad Kleinkirchheim im Bezirk Spittal an der Drau, wie die beiden Insassen eines Autos einen circa 30 Liter fassenden Müllsack aus dem Wagen warfen.
Widerrechtlich entsorgt
Dessen Inhalt verteilte sich auf der Straße. Die Beamten stoppten das Fahrzeug, in dem ein 29-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau aus Wien saßen. „Sie zeigten sich geständig, den Müll widerrechtlich entsorgt zu haben“, ergänzen die Beamten.
Durften Müll wieder aufsammeln
Anschließend beseitigten die beiden den Unrat unter den Augen der Polizisten von der Fahrbahn und warfen ihn ordnungsgemäß in einen Müllcontainer. Die zwei Personen werden zudem bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.