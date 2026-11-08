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/ ©Montage: Canva
Das Bild auf www.5min.at zeigt Müll auf der Straße.
Nach dem Wurf aus dem Autofenster verteilte sich der Müll auf der Straße. Die beiden Insassen mussten die Fahrbahn unter Aufsicht der Polizei wieder säubern.
Bad Kleikirchheim
08/11/2026
Polizeimeldung

Auf frischer Tat ertappt: Autofahrer warfen 30-Liter-Müllsack aus dem Fenster

Ein Wiener Duo warf während der Fahrt einen Müllsack aus dem Auto – direkt vor den Augen der Polizei. Die beiden mussten den Unrat selbst einsammeln und kassierten eine Anzeige.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(138 Wörter)
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Am Sonntag, dem 8. November, gegen 9:40 Uhr bemerkte eine Polizeistreife auf der St. Oswalder Straße (L 13) in Fahrtrichtung Bad Kleinkirchheim im Bezirk Spittal an der Drau, wie die beiden Insassen eines Autos einen circa 30 Liter fassenden Müllsack aus dem Wagen warfen.

Widerrechtlich entsorgt

Dessen Inhalt verteilte sich auf der Straße. Die Beamten stoppten das Fahrzeug, in dem ein 29-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau aus Wien saßen. „Sie zeigten sich geständig, den Müll widerrechtlich entsorgt zu haben“, ergänzen die Beamten.

Durften Müll wieder aufsammeln

Anschließend beseitigten die beiden den Unrat unter den Augen der Polizisten von der Fahrbahn und warfen ihn ordnungsgemäß in einen Müllcontainer. Die zwei Personen werden zudem bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

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