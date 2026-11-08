70,6 Prozent Beteiligung: Personalvertretung im Kärntner Landesdienst gewählt

Die Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) unter der Führung von ZPV-Obfrau Ulrike Micheler-Eisner hat die Zentralpersonalvertretungswahlen im Kärntner Landesdienst klar für sich entschieden. Mit 61,1 Prozent der Stimmen sicherte sich die FSG 11 der insgesamt 17 zu vergebenden Mandate. Dahinter reiht sich die Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher (AUF) mit 15,3 Prozent und zwei Mandaten ein. Die unabhängige Alternative (DUA) erzielte 12,7 Prozent, während die Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter (FCG) auf 10,9 Prozent kam; beide Listen stellen künftig ebenfalls jeweils zwei Mandate.

70,6 Prozent Beteiligung

Von den 3.899 wahlberechtigten Beschäftigten in der Landesverwaltung und den Bezirkshauptmannschaften beteiligten sich 70,6 Prozent am Urnengang. Das Ergebnis wird am Montag durch das Zusammentreten des Zentralwahlausschusses formal bestätigt. Die beiden Personalreferenten Landeshauptmann Daniel Fellner und LHStv. Martin Gruber bedankten sich bei allen antretenden Gruppen für den sachlichen und fairen Wahlkampf. „Eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Personalvertretung ist mir sehr wichtig. Sie bildet die Grundlage für die Weiterentwicklung einer modernen und serviceorientierten Verwaltung und für das Funktionieren unseres Landes“, betonte LH Fellner, der zudem ergänzte: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landesdienst leisten einen unverzichtbaren Beitrag für das Gemeinwohl. Sie sorgen dafür, dass Verwaltung, Infrastruktur, soziale Unterstützung, Sicherheit und viele weitere Bereiche verlässlich funktionieren. Dafür ein herzliches Danke“.

Verantwortung für das Funktionieren der Gemeinschaft

LHStv. Gruber hob das Miteinander hervor: „Eine starke Personalvertretung und ein offener Dialog sind wesentliche Grundlagen für einen modernen öffentlichen Dienst. Wir schätzen die Zusammenarbeit und das Engagement aller, die sich für gute Arbeitsbedingungen und eine positive Entwicklung des Landesdienstes einsetzen.“ Angesichts von Herausforderungen wie dem digitalen Wandel, dem Fachkräftemangel und demografischen Entwicklungen unterstrichen beide abschließend: „Wir setzen weiterhin auf (Reform)Partnerschaft, Transparenz und gegenseitige Wertschätzung. Kärnten braucht einen starken Landesdienst, und dieser lebt von den Menschen, die Verantwortung für das Funktionieren unserer Gemeinschaft tragen.“