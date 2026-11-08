Tiere auf der Fahrbahn: Auf dieser Landesstraße in Kärnten ist jetzt Vorsicht geboten

Achtung im Bezirk St. Veit an der Glan: Auf der L63 Flattnitzer Landesstraße befinden sich aktuell mehrere Tiere auf sowie neben der Fahrbahn.

Auf Kärntens Straßen ist derzeit erhöhte Aufmerksamkeit gefordert, insbesondere auf der L63 Flattnitzer Landesstraße.

Auf Kärntens Straßen ist derzeit erhöhte Aufmerksamkeit gefordert, insbesondere auf der L63 Flattnitzer Landesstraße.

Auf Kärntens Straßen ist derzeit erhöhte Aufmerksamkeit gefordert, insbesondere auf der L63 Flattnitzer Landesstraße. Wie „Antenne Kärnten“ berichtet, befinden sich in Flattnitz in beiden Fahrtrichtungen Tiere auf der Fahrbahn.

Augen offen halten

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die in der Ortschaft innerhalb der Gemeinde Glödnitz im Bezirk St. Veit an der Glan unterwegs sind, sollten daher besonders vorsichtig fahren und die Augen offenhalten.