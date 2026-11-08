Brennendes Auto und zwei Tunnelsperren auf der A10

Geduld auf der A10 gefragt: Wegen eines brennenden Autos bei Feistritz und einer Sperre am Oswaldiberg kommt es Richtung Salzburg zu Verzögerungen.

Auf Kärntens Straßen ist derzeit erhöhte Vorsicht geboten: Auf der A10 Tauern Autobahn in Fahrtrichtung Salzburg steht auf Höhe der Raststation Feistritz ein brennendes Fahrzeug, wie „Antenne Kärnten“ meldet, während die Strecke von Villach in Richtung Salzburg zwischen Villach-Ossiacher See und Villach West auf Höhe des Oswaldibergs aktuell gesperrt ist – das meldet die ASFINAG. Weitere Informationen folgen.

Weitere Sperre auf der A10

Zudem ist es auch in Fahrtrichtung Spittal an der Drau zu einer Panne im Wolfsbergtunnel gekommen, auch hier gibt es eine weitere Sperre. Wer die Möglichkeit hat, kann über die B100 ausweichen.

