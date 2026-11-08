„Schenken mit Sinn“: Caritas und Moosburger Bauer helfen im In- und Ausland

Mit „Schenken mit Sinn“ bietet die Caritas Kärnten Geschenke, die Hilfsprojekte im In- und Ausland unterstützen. Die Auswahl reicht von Schlafsäcken bis zu Nutztieren für Familien in Ostafrika.

Viele Menschen suchen in der Vorweihnachtszeit nach Geschenken mit persönlicher Bedeutung, besonders für Personen, die scheinbar schon alles haben, was man schenken kann. Eine Alternative zu herkömmlichen Gaben bietet die Caritas-Aktion „Schenken mit Sinn“, über die Hilfsvorhaben in Kärnten sowie im Ausland finanziert werden.

Großes Angebot

Das Angebot im Caritas-Shop reicht von Schlafsäcken für obdachlose Menschen über Weihnachtspakete für Kinder in Kärnten bis hin zu Nutztieren wie Schafen, Ziegen oder Eseln für Familien in Uganda und Kenia. Vor Ort bilden die Tiere eine wesentliche Lebensgrundlage: Sie liefern Milch für den Eigenbedarf oder Verkauf, Dung für den Ackerbau und Nachwuchs, der an weitere Haushalte weitergereicht werden kann. Auf diese Weise stärkt die Kombination aus Tierhaltung und Landwirtschaft langfristig Ernährung sowie Einkommen der Bevölkerung.

Kärntner Bauer macht mit

Auch der Moosburger Landwirt Thomas Koch engagiert sich für die Initiative: „Es macht Sinn, Menschen in ihrer Heimat vor Ort zu unterstützen. Ein Schaf auf Schenken mit Sinn schenkt einem Menschen in Uganda oder Kenia eine neue Lebensgrundlage“, sagt Koch. Zudem verbindet er den Verkauf seines im Hofladen und Online-Buchhandel erhältlichen Buches „Alles vom Schaf“ mit der regionalen Hilfe, indem pro Exemplar ein Euro an die Inlandshilfe der Caritas Kärnten fließt.