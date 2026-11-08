„Traurig und enttäuschend“: Kasse aus Kärntner Hofladen entwendet

Einem Selbstbedienungs-Hofladen wurde die Kasse gestohlen. Die Betreiber meldeten sich in den sozialen Medien zu Wort und hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer aus einer ländlichen Gegend kommt, kennt es nur zu gut: Obst und Gemüse aus Selbstbedienungsstationen. Dort, wo es zu jener Art von Handel kommt, ist allerdings auch sehr viel Vertrauen gefragt. Etwas, das die Schaller-Anderwald KG Kärntner Erdäpfel zuletzt nicht erleben durfte.

Vertrauen ausgenutzt

„Wir müssen euch heute leider mitteilen, dass unsere Hofladenkasse entwendet wurde. Es ist traurig und enttäuschend, dass jemand die Ehrlichkeit und das Vertrauen, auf dem unser Selbstbedienungs-Hofladen basiert, derart ausnutzt“, teilte der Hofladen, welcher täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet hat, in den sozialen Medien mit.

„Es ist eine Schande“

„Wir betreiben unseren Hofladen mit viel Herzblut und Arbeit. Umso mehr schmerzt es, wenn so etwas passiert“, ergänzt das Unternehmen, welches mit den Worten: „Falls jemand etwas beobachtet hat oder Hinweise dazu geben kann, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Wir hoffen weiterhin auf ein ehrliches und respektvolles Miteinander“, das Posting abschließt. Auch seitens der Kundinnen und Kunden gab es in den Kommentaren Bestürzung. So schrieben Nutzer etwa: „Zum Kotzen“ oder „Es ist eine Schande“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.11.2026 um 17:34 Uhr aktualisiert