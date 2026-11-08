Bildergalerie: Das war das Narrenwecken in Steindorf

Beim traditionellen Narrenwecken im Gasthof Sauwirt in Steindorf übernahmen die Narren mit dem Ruf „DU-DU!“ das Zepter. Ein Höhepunkt war die feierliche Schlüsselübergabe an den neuen Faschingsbürgermeister.

Wir haben die besten Bilder des Abends für dich zusammengefasst.

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Früher als gewohnt wurde beim Sauwirt in Steindorf die fünfte Jahreszeit eingeläutet! Beim traditionellen Narrenwecken herrschte beste Stimmung, als die Narren das Kommando übernahmen und ausgelassen gefeiert wurde.

Die besten Bilder zum Event

©Egon Rutter

Feierliche Schlüsselübergabe

Ein besonderer Höhepunkt war die feierliche Schlüsselübergabe an den neuen Faschingsbürgermeister – schließlich hatten während der närrischen Zeit die Faschingsnarren das Sagen! Mit dem lautstarken Ruf „DU-DU!“ wurde kräftig Stimmung gemacht und der Start in eine ausgelassene Faschingssaison gebührend gefeiert.

Zahlreiche Gäste vor Ort

Beim Sauwirt in Steindorf wurde gelacht, geschunkelt und auf die Narrenzeit angestoßen – ein närrischer Auftakt, der Lust auf mehr machte: Mit dabei: Bgm. Kavalar Georg, der neue Faschingsbürgermeister Christian Zippusch, Kulturreferentin Susanne Santer-Hochsteiner, Obmann Faschingsgilde Landskron Peter Wetzlinger, Fotografin Melanie Maurer (Feistritzer Faschingsrat), Thaler Alfred, Kofler Roland (Allianz Agentur Reko), Wirt Fischer Christian, Müller Walter (ehemaliger Vizebürgermeister).