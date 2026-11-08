„Savvy Gifting“ im Trend: So schenkt Kärnten heuer zu Weihnachten

Beim Schenken zu Weihnachten setzen die Kärntnerinnen und Kärntner verstärkt auf das sogenannte „Savvy Gifting“, also das bewusste, hochwertige und zugleich preisgünstige Auswählen von Geschenken.

Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts TQS im Auftrag des Online-Marktplatzes refurbed stehen für die Kärntner Befragten die persönliche Passung (79,3 Prozent) und die Qualität (65,3 Prozent) an der Spitze, gefolgt vom Preis, der für exakt 50 Prozent ein zentrales Kriterium darstellt. Auftraggeber Kilian Kaminski von refurbed bestätigt diesen Trend: „Wir sehen auch in unseren Verkaufszahlen, dass das Preisargument für immer mehr Menschen zum entscheidenden Kauffaktor wird.“

©refurbed Auftraggeber Kilian Kaminski von refurbed.

Rahmen von 100 bis 500 Euro

Finanziell bewegt sich die absolute Mehrheit der Kärntnerinnen und Kärntner (58 Prozent) im Rahmen von 100 bis 500 Euro für alle Weihnachtsgeschenke gemeinsam, während 14 Prozent zwischen 500 und 750 Euro einplanen. Vor diesem Hintergrund etablieren sich generalüberholte Artikel als gefragte Option. Kaminski erläutert dazu: „Rundumerneuerte Produkte statt Neukauf war vor wenigen Jahren zu Weihnachten noch undenkbar. Durch Trends wie das Savvy Gifting wird auch das refurbished Schenken relevanter, da es einerseits zu jenen Menschen passt, die nachhaltig beschenkt werden wollen und andererseits dem Schenkenden ermöglicht, trotz steigender Inflation ein hochwertiges Produkt zum vorhandenen Budget zu bekommen.“

Freude bei 71 Prozent gleich groß

Mittlerweile planen knapp 40 Prozent in Kärnten, heuer ein generalüberholtes Produkt zu verschenken – auch weil neben Elektronik zunehmend etwa Sportgeräte oder Styling-Tools verfügbar sind. Auf Seiten der Beschenkten ist die Akzeptanz besonders hoch: 71 Prozent der Kärntnerinnen und Kärntner freuen sich über ein refurbished Geschenk genauso wie über Neuware, was über dem bundesweiten Schnitt von 67 Prozent liegt.

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Kundinnen und Kunden sind „Wiederholungstäter“

Kaminski blickt optimistisch auf die weitere Entwicklung: „Die diesjährigen Ergebnisse zeigen dennoch einen (noch) bestehenden Unterschied zwischen ‚refurbished schenken‘ (39 Prozent) und ‚refurbished kaufen (54 Prozent)‘. Unsere Kundinnen und Kunden sind ‚Wiederholungstäter’ und kommen wieder. Das bestätigt auch die aktuelle Umfrage, denn da liegt die Zufriedenheit bei refurbished Käufen bei 90 Prozent. Und von jenen, die bereits refurbished Weihnachtsgeschenke gemacht haben, gaben 93 Prozent an, dies wieder tun zu wollen.“