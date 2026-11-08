Erst Nebel, dann Wolken und bis zu 9 Grad: So wird der Montag in Kärnten

Kärnten startet am Montag in Tälern nebelig, sonst sonnig. Nachmittags ziehen Wolken auf. Es bleibt trocken bei -2 bis 9 Grad.

Zu Wochenbeginn startet das Wetter in den Kärntner Becken und Tälern gebietsweise trüb. Bis auf rund 800 Meter Höhe hält sich am Vormittag oft dichter Hochnebel, während in höheren Lagen sowie abseits der Senken überwiegend ungetrübter Sonnenschein dominiert.

Kompakte Wolkenfelder

Im Tagesverlauf ändert sich die Bewölkungslage: „Am Nachmittag ziehen zuerst in Oberkärnten mehr Wolken auf, bis zum Abend breiten sich kompakte Wolkenfelder auf das ganze Land aus“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria zudem. Im Klagenfurter Becken kann sich das Einheitsgrau stellenweise bis in die Nachmittagsstunden halten, Niederschlag ist jedoch nirgends zu erwarten.

5 bis 9 Grad

Die Temperaturen bewegen sich in den Morgenstunden im leicht frostigen bis kühlen Bereich zwischen -2 und +2 Grad. Am Nachmittag steigen die Höchstwerte schließlich auf 5 bis 9 Grad an.