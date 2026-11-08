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/ ©Thomas Kaiser
Das Bild auf 5min.at zeigt den Faaker See.
Im Tagesverlauf ändert sich vor allem die Bewölkungslage.
Kärnten
08/11/2026
Wetter in Kärnten

Erst Nebel, dann Wolken und bis zu 9 Grad: So wird der Montag in Kärnten

Kärnten startet am Montag in Tälern nebelig, sonst sonnig. Nachmittags ziehen Wolken auf. Es bleibt trocken bei -2 bis 9 Grad.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(149 Wörter)
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Zu Wochenbeginn startet das Wetter in den Kärntner Becken und Tälern gebietsweise trüb. Bis auf rund 800 Meter Höhe hält sich am Vormittag oft dichter Hochnebel, während in höheren Lagen sowie abseits der Senken überwiegend ungetrübter Sonnenschein dominiert.

Kompakte Wolkenfelder

Im Tagesverlauf ändert sich die Bewölkungslage: „Am Nachmittag ziehen zuerst in Oberkärnten mehr Wolken auf, bis zum Abend breiten sich kompakte Wolkenfelder auf das ganze Land aus“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria zudem. Im Klagenfurter Becken kann sich das Einheitsgrau stellenweise bis in die Nachmittagsstunden halten, Niederschlag ist jedoch nirgends zu erwarten.

5 bis 9 Grad

Die Temperaturen bewegen sich in den Morgenstunden im leicht frostigen bis kühlen Bereich zwischen -2 und +2 Grad. Am Nachmittag steigen die Höchstwerte schließlich auf 5 bis 9 Grad an.

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