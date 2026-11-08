Mit 85 Jahren: Ehemaliger Völkermarkter Stadtrat verstorben

Völkermarkt nimmt Abschied von einer prägenden Persönlichkeit: Der ehemalige freiheitliche Stadtrat Volkmar Sablatnig ist am 27. Oktober im Alter von 85 Jahren verstorben. Er gehörte von 1986 bis 1997 der Stadtregierung an und setzte sich über ein Jahrzehnt hinweg politisch für die Gemeinde ein.

30 Knochenbrüche

Gebürtig stammte Sablatnig aus Pernitz in Niederösterreich, wo er am 2. Juli 1941 zur Welt kam, seine Kindheit und Jugend verbrachte er jedoch in Bleiburg. Nach dem Abschluss der Handelsakademie in Klagenfurt zog es den kontaktfreudigen Völkermarkter in die Privatwirtschaft, wobei er sich vor allem im Außendienst verwirklichte. Seinen bemerkenswerten Überlebenswillen stellte er unter Beweis, nachdem er 1971 bei einem schweren Verkehrsunfall in Attendorf trotz mehr als 30 Knochenbrüchen und einem Lungeninfarkt den Weg zurück ins Leben meisterte, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Verabschiedung fand bereits satt

Der begeisterte Alpinist und Skifahrer engagierte sich über viele Jahre hinweg vielseitig in der Region: Er war Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse, stand dem Zivilinvalidenverband sowie dem Abwehrkämpferbund als Obmann vor und fungierte als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Stefan bei Haimburg. Das persönliche Gedenken und der Abschied fanden bereits am 6. November statt.