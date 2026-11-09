Millionen für Innovation: Kärnten plant Forschungszukunft

Kärnten plant die weitere Finanzierung der Silicon Austria Labs. Für 2027 bis 2029 sind insgesamt 290 Millionen Euro vorgesehen. Eine neue Rahmenvereinbarung soll die Forschung langfristig unterstützen.

In der Sitzung am 3. November hat die Kärntner Landesregierung die weitere Finanzierung der Silicon Austria Labs GmbH (SAL) auf den Weg gebracht. „Damit bekennt sich das Land klar zum Forschungs- und Technologiestandort Kärnten“, betont Landeshauptmann und Referent für Forschung & Entwicklung Daniel Fellner. „Kärnten spielt bei den Technologien der Zukunft international ganz vorne mit. Silicon Austria Labs ist ein wichtiger Teil dieses Erfolges. Hier entsteht Spitzenforschung, die unsere Wirtschaft stärkt und neue Arbeitsplätze ermöglicht. Diesen Weg wollen wir konsequent weitergehen.“ Die beschlossene Rahmenvereinbarung zwischen dem Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, den Ländern Kärnten, Steiermark und Oberösterreich sowie dem Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie unter Beitritt der Silicon Austria Labs GmbH ebnet den Weg für weitere Entwicklungen des Forschungszentrums.

„Spitzenforschung muss in die Wirtschaft kommen“

Zwischen den Jahren 2027 und 2029 ist ein Finanzierungsvolumen von 290 Millionen Euro vorgesehen. Mit 150 Millionen beteiligen sich der Bund und die Länder Kärnten, Steiermark und Oberösterreich. Weitere 140 Millionen Euro kommen aus Forschungsaufträgen, Kooperationen mit Unternehmen und Forschungsförderungen. „Spitzenforschung muss in der Wirtschaft ankommen. Genau das gelingt bei Silicon Austria Labs. Hier entstehen Innovationen, die unsere Betriebe stärken und Kärnten wirtschaftlich weiterbringen. Davon profitiert unser ganzes Land“, betont Fellner.

Soll in Europa führende Forschungseinrichtung werden

Die Silicon Austria Labs GmbH wurde 2018 gegründet und forscht im Bereich elektronik- und softwarebasierter Systeme. Das Forschungszentrum arbeitet mit Start-Ups, Unternehmen und internationalen Industriebetrieben zusammen. Langfristig soll SAL zu einer der führenden Forschungseinrichtungen Europas werden.