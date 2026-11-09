Lotto-Glück am Sonntag: Kärntner holt 3,16-Millionen-Jackpot

Am Sonntagabend rollten die Kugeln aus dem Ziehungsgerät. Das Ergebnis der Ziehung lautet: 1, 6, 8, 20, 21 und 31, ergänzt durch die Zusatzzahl 11. Im Anschluss dürfte ein Kärntner bzw. eine Kärntnerin wohl große Augen bekommen haben. Denn der Spielteilnehmende setzte auf einen Normalschein mit zwölf Tipps und traf damit voll ins Schwarze. Wie das Newsportal heute.at berichtet, handelte es sich um einen Solo-Sechser. Der Gewinner sicherte sich damit die gesamte Summe von 3,16 Millionen Euro. Über jeweils 66.795 Euro dürfen sich zudem zwei Tippende freuen, die einen Fünfer samt Zusatzzahl trafen.