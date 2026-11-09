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/ ©Fotomontage: Canva
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen sind drei Personen, die sich sehr freuen, dahinter Geld.
Ein Kärntner gewann am Sonntag im Lotto.
Kärnten
09/11/2026
Solo-Sechser
#goodnews

Lotto-Glück am Sonntag: Kärntner holt 3,16-Millionen-Jackpot

Ein Spielteilnehmender aus Kärnten knackte am Sonntag den Lotto-Dreifachjackpot. Mit einem Normalschein sicherte sich der Glückspilz im Alleingang die Gewinnsumme in Höhe von 3,16 Millionen Euro.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)
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Am Sonntagabend rollten die Kugeln aus dem Ziehungsgerät. Das Ergebnis der Ziehung lautet: 1, 6, 8, 20, 21 und 31, ergänzt durch die Zusatzzahl 11. Im Anschluss dürfte ein Kärntner bzw. eine Kärntnerin wohl große Augen bekommen haben. Denn der Spielteilnehmende setzte auf einen Normalschein mit zwölf Tipps und traf damit voll ins Schwarze. Wie das Newsportal heute.at berichtet, handelte es sich um einen Solo-Sechser. Der Gewinner sicherte sich damit die gesamte Summe von 3,16 Millionen Euro. Über jeweils 66.795 Euro dürfen sich zudem zwei Tippende freuen, die einen Fünfer samt Zusatzzahl trafen.

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