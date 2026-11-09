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/ ©FF Keutschach am See
Auf einem Bild auf 5min.at ist das Foto von einem Feuerwehrauto zu sehen.
Vier Feuerwehren standen am Montagmorgen bei einem Brand in Schiefling am Wörthersee im Einsatz.
Klagenfurt-Land
09/11/2026
Großeinsatz

Brand am Montagmorgen: Vier Feuerwehren rückten in Klagenfurt-Land aus

Montagmorgen geriet in Klagenfurt-Land ein Carport in Brand. Vier Feuerwehren und die Polizei rückten rasch an. Sie verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus.

von Lidia Sokolova Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(147 Wörter)
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Gegen 4 Uhr schrillten die Sirenen: Aufgrund eines Brandes an Carport und Gartenhütte wurde sofort Alarm für mehrere Feuerwehren ausgelöst. Neben der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr Schiefling am See eilten auch die Feuerwehren Techelweg, Reifnitz sowie Keutschach zur Unterstützung herbei. Auch eine Streife der Polizeiinspektion Reifnitz war vor Ort im Einsatz.

Druckbelüfter hielten Wohnhaus rauchfrei

Die Einsatzkräfte setzten unmittelbar nach ihrem Eintreffen Druckbelüfter ein, um den Qualm aus dem Wohnbereich zu blasen und das Gebäude zu sichern. Parallel dazu rüsteten sich zwei Atemschutztrupps der Feuerwehr Keutschach aus und begannen mit den Nachlöscharbeiten an Carport und Gartenhütte. Nach dem Einsatz und der Reinigung der Ausrüstung im Rüsthaus konnte die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden – das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte bewahrte das Wohnhaus am Montagmorgen vor größerem Schaden.

Auf einem Foto auf 5min.at sind zwei Feuerwehrleute im Einsatz zu sehen.
©FF Keutschach am See |
Vier Feuerwehren standen am Montagmorgen bei einem Brand in Schiefling am Wörthersee im Einsatz.
Ein Foto von 5min.at zeigt ein Bild von einem Hauseingang und davor die von der Feuerwehr eingesetzten Druckbelüfter.
©FF Keutschach am See |
Mit Druckbelüftern befreiten die Einsatzkräfte das verrauchte Wohnhaus vom Qualm.
Ein Bild auf 5min.at zeigt das Rüsthaus der Feuerwehr.
©FF Keutschach am See |
Das rasche Eingreifen verhinderte Schlimmeres am Gebäude.
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