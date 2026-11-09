Brand am Montagmorgen: Vier Feuerwehren rückten in Klagenfurt-Land aus

Montagmorgen geriet in Klagenfurt-Land ein Carport in Brand. Vier Feuerwehren und die Polizei rückten rasch an. Sie verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus.

Gegen 4 Uhr schrillten die Sirenen: Aufgrund eines Brandes an Carport und Gartenhütte wurde sofort Alarm für mehrere Feuerwehren ausgelöst. Neben der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr Schiefling am See eilten auch die Feuerwehren Techelweg, Reifnitz sowie Keutschach zur Unterstützung herbei. Auch eine Streife der Polizeiinspektion Reifnitz war vor Ort im Einsatz.

Druckbelüfter hielten Wohnhaus rauchfrei

Die Einsatzkräfte setzten unmittelbar nach ihrem Eintreffen Druckbelüfter ein, um den Qualm aus dem Wohnbereich zu blasen und das Gebäude zu sichern. Parallel dazu rüsteten sich zwei Atemschutztrupps der Feuerwehr Keutschach aus und begannen mit den Nachlöscharbeiten an Carport und Gartenhütte. Nach dem Einsatz und der Reinigung der Ausrüstung im Rüsthaus konnte die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden – das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte bewahrte das Wohnhaus am Montagmorgen vor größerem Schaden.