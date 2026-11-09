Lautes Läutewerk: Neue ÖBB-Anlagen sorgen bei Anrainern für Ärger

Seit der Modernisierung zweier Eisenbahnkreuzungen in Krumpendorf klagen Anrainer über zusätzliche Lärmbelastung. Ein Betroffener wandte sich deshalb an die ÖBB – und erhielt eine ernüchternde Antwort.

Erst am 2. November wurden die modernisierten Eisenbahnkreuzungen bei der Schlossallee und der Kochstraße in Krumpendorf wieder für den Verkehr freigegeben. Die ÖBB haben die Übergänge mit neuen technischen Sicherungsanlagen ausgestattet. Dazu gehören auch Läutewerke, die das Schließen der Schranken akustisch ankündigen. Doch genau diese Warntöne sorgen nun für Unmut in der Nachbarschaft.

Rund 20 Warntöne bei jedem Schließvorgang

Einer der betroffenen Anrainer ist Christoph, der in der Schlossallee wohnt. Er hat sich mit einem ausführlichen Schreiben an die ÖBB gewandt, das auch 5 Minuten vorliegt. Darin kritisiert er, dass seit der Inbetriebnahme des Läutewerks am 2. November eine zusätzliche Geräuschbelastung auf seinem Grundstück deutlich wahrnehmbar sei. Auch weitere Anrainer würden sich durch die neuen Signaltöne gestört fühlen. So sollen bei jedem Schließvorgang ungefähr 20 einzelne Läutzeichen ertönen, die erst verstummen, wenn die Schranken vollständig geschlossen sind.

Störung der Nachtruhe befürchtet

Besonders störend sei laut Christoph, dass die Signale auch in den ansonsten ruhigen Phasen zwischen den Zugdurchfahrten deutlich zu hören seien. „Dies beeinträchtigt die Nutzung der Wohnräume sowie der Gärten und Terrassen“, betont er. Doch nicht nur das: „Ein regelmäßiger Betrieb während der Nachtstunden lässt insbesondere Einschlaf- und Durchschlafstörungen sowie eine Beeinträchtigung der nächtlichen Erholung befürchten“, so Christoph weiter.

Anrainer fordert Überprüfung der Lautstärke

In seinem Schreiben betont Aste ausdrücklich, dass er die Notwendigkeit sicherer Eisenbahnkreuzungen nicht infrage stelle. Vielmehr gehe es darum, die zusätzliche Lärmbelastung für die Nachbarschaft möglichst gering zu halten. Er fordert deshalb eine fachkundige Untersuchung der tatsächlichen Geräuschbelastung bei den betroffenen Wohnhäusern. Dabei sollen insbesondere die Lautstärke, die Häufigkeit der Warntöne und deren Auswirkungen während der Abend- und Nachtstunden berücksichtigt werden. Auch mögliche technische Verbesserungen bringt er ins Spiel. So regt er unter anderem an, die Ausrichtung der Lautsprecher zu überprüfen, eine bessere Abschirmung gegenüber Wohnhäusern zu prüfen oder die Lautstärke an die jeweiligen Umgebungsgeräusche anzupassen. Zudem wünscht sich Aste einen gemeinsamen Lokalaugenschein mit Vertretern der ÖBB, der Gemeinde und den betroffenen Anrainern.

ÖBB: „Weitere Reduzierung leider nicht möglich“

Die ÖBB haben inzwischen auf das Schreiben reagiert. In ihrer Antwort zeigen sie Verständnis für die Beschwerden. „Wir verstehen, dass das Läutewerk insbesondere für Anrainer als störend empfunden werden kann“, erklärt eine Kundenservicemitarbeiterin. Allerdings seien die neuen Anlagen nach den geltenden gesetzlichen und technischen Vorgaben errichtet worden. Die zuständige Behörde habe die Eisenbahnkreuzung gemäß der Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012 überprüft und die Nachrüstung eines Läutewerks ausdrücklich vorgeschrieben. „Diese Vorgabe ist für uns bindend und wurde entsprechend umgesetzt“, heißt es seitens der ÖBB. Auch bei der Lautstärke gebe es laut ÖBB keinen weiteren Spielraum. „Bei den betreffenden Eisenbahnkreuzungen wurde bereits die geringstmögliche Einstellung gemäß den Vorgaben vorgenommen“, heißt es in der Stellungnahme. Laut ÖBB ist die eigentlich für die Nacht vorgesehene Lautstärkeabsenkung sogar durchgehend aktiviert. „Die Nachtabsenkung ist dabei durchgehend über 24 Stunden aktiviert. Eine weitere Reduzierung ist daher leider nicht möglich.“

Ursprünglich waren Unterführungen geplant

In ihrer Antwort verweisen die ÖBB außerdem auf eine ursprünglich geplante Alternative zur Modernisierung aller fünf Eisenbahnkreuzungen in Krumpendorf. Demnach wollte die ÖBB-Infrastruktur zwei der bestehenden Übergänge durch Geh- und Radwegunterführungen ersetzen. Für zwei weitere Kreuzungen sollten Maßnahmen eingeleitet werden, um eine mittelfristige Auflassung zu ermöglichen. „Da die entsprechenden Vorschläge im Dezember 2025 im Gemeinderat keine Zustimmung fanden, müssen nun alle fünf Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen entsprechend den behördlichen Bescheiden bis Ende 2026 erneuert werden“, schildert die ÖBB-Sprecherin.

Weitere drei Bahnübergänge werden noch umgebaut

Während die Arbeiten bei der Schlossallee und der Kochstraße bereits abgeschlossen sind, laufen die Modernisierungen an drei weiteren Eisenbahnkreuzungen in Krumpendorf. Die Bad-Stich-Straße bleibt laut bisherigem Zeitplan noch bis 13. November 2026, 7 Uhr, gesperrt. Bei den Übergängen Hauptstraße/Strandweg beim Kropfitschbad sowie Walterskirchen/Flurweg dauern die Sperren voraussichtlich bis 4. Dezember 2026, 7 Uhr.