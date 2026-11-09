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/ ©FF Eberndorf
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Brandherd.
Zu einem Glimmbrand kam es am Sonntag in Eberndorf.
Eberndorf
09/11/2026
Am Sonntag

Knistergeräusche: Feuerwehr rückt zu Wohnhaus aus

Knistergeräusche riefen am Sonntagabend die Freiwilligen Feuerwehren Eberndorf und Gablern auf den Plan. Das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte verhinderte Schlimmeres.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)
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Zu einem Brandeinsatz kam es am Sonntag im Bezirk Völkermarkt: Die Freiwilligen Feuerwehren Eberndorf und Gablern sowie die Polizei wurden aufgrund eines Brandverdachts zu einem Wohnhaus alarmiert. Die Hausbewohner hatten nach dem Einheizen eines Ofens Knistergeräusche aus der dahinterliegenden Wand wahrgenommen.

Glimmbrand entdeckt

Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte eine leichte Verrauchung des Wohnhauses fest. Eine Wärmebildkamera gab schließlich Klarheit. Ein Glimmbrand versteckte sich innerhalb der Wandkonstruktion. „Der Brandherd wurde umgehend freigelegt, eingegrenzt und das betroffene Brandgut entfernt“, heißt es vonseiten der Florianis. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindert werden.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr bei Nacht.
©FF Eberndorf |
Die Feuerwehr und die Polizei rückten am Sonntagabend zum Einsatz aus.
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Wärmebildkamera.
©FF Eberndorf
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