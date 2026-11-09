Knistergeräusche: Feuerwehr rückt zu Wohnhaus aus

Zu einem Brandeinsatz kam es am Sonntag im Bezirk Völkermarkt: Die Freiwilligen Feuerwehren Eberndorf und Gablern sowie die Polizei wurden aufgrund eines Brandverdachts zu einem Wohnhaus alarmiert. Die Hausbewohner hatten nach dem Einheizen eines Ofens Knistergeräusche aus der dahinterliegenden Wand wahrgenommen.

Glimmbrand entdeckt

Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte eine leichte Verrauchung des Wohnhauses fest. Eine Wärmebildkamera gab schließlich Klarheit. Ein Glimmbrand versteckte sich innerhalb der Wandkonstruktion. „Der Brandherd wurde umgehend freigelegt, eingegrenzt und das betroffene Brandgut entfernt“, heißt es vonseiten der Florianis. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindert werden.