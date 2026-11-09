Ein Kärntner und ein Steirer wollen mit besonderen Ohrstöpseln durchstarten

Monatelang arbeiteten sie nach Feierabend, an Wochenenden und sogar im Urlaub an ihrem Traum. Jetzt haben ein Kärntner und ein Steirer ihre sicheren Jobs aufgegeben, um mit ihrem eigenen Start-up durchzustarten.

135.000 Euro brutto im Jahr – so viel verdienten Markus Hirzberger und Léon Aricioglu gemeinsam in ihren bisherigen Jobs. Doch sie entschieden sich dafür, darauf zu verzichten und einen mutigen neuen Weg zu beschreiten. Die beiden jungen Unternehmer, ein Kärntner und ein Steirer, haben sich dazu entschlossen, alles auf eine Karte zu setzen. Seit 1. November widmen sie sich in Wien ganz ihrem eigenen Start-up namens „ohrheld“. Ihre Geschäftsidee: maßgefertigte Ohrstöpsel, die mithilfe eines iPhones an die Ohren der Kunden angepasst werden. Doch bis dahin war es ein langer Weg.

Selbst im Urlaub wurde gearbeitet

Die beiden Absolventen der Wirtschaftsuniversität Wien haben bereits monatelang neben ihren regulären Jobs an ihrer Geschäftsidee getüftelt. Nach Feierabend und an den Wochenenden wurde entwickelt, getestet und gefilmt. Selbst ihre Urlaubstage nutzten sie, um mehrere Tage am Stück an ihrem Unternehmen arbeiten zu können. Aber die Doppelbelastung wurde irgendwann zu viel: „Irgendwann schaffst du es nicht mehr parallel“, erzählt Markus. Also fassten die beiden einen mutigen Entschluss: Sie kündigten ihre Jobs.

Die ersten 100 Kunden machten Mut

Dass sie mit ihrer Idee tatsächlich Geld verdienen könnten, zeigte sich bereits im Sommer. Damals starteten sie den Verkauf ihrer Ohrstöpsel. Die ersten 100 Bestellungen waren für die Gründer ein wichtiger Meilenstein, zumal die Käufer weder aus dem Familien- noch aus dem Freundeskreis stammten. „Dass wir innerhalb so kurzer Zeit 100 Verkäufe über unseren Webshop erzielen konnten, war für uns ein sehr starkes Signal“, erzählt Markus. Mittlerweile haben die beiden nach eigenen Angaben über 250 Paar verkauft.

©ohrheld GmbH Bei „ohrheld“ werden Ohrstöpsel per iPhone-Scan individuell angepasst.

Alles begann mit einem gebrauchten 3D-Drucker

Hinter der Geschäftsidee steckt ein Problem, das wohl viele kennen: Ein schnarchender Partner, laute Nachbarn oder Straßenlärm können einem schnell den Schlaf rauben. Herkömmliche Ohrstöpsel sind allerdings nicht für jeden angenehm zu tragen. Genau hier wollten die beiden Gründer ansetzen. Ihre ersten Versuche starteten sie mit einem gebrauchten 3D-Drucker, den sie über Willhaben gekauft hatten. Seither wurde immer weiter an dem Produkt gefeilt. „Dabei ging es auch um kleine Dinge: Wer nachts einen Ohrstöpsel einsetzt, muss erkennen können, welcher ins rechte und welcher ins linke Ohr gehört. Dafür gibt es inzwischen eine kleine Noppe“, schildern die beiden Unternehmer. Heute können Kunden ihre Ohren mit einem iPhone scannen und sich anhand dieser Daten individuell angepasste Ohrstöpsel aus Silikon anfertigen lassen.

Großes Ziel bis Jahresende

Für die kommenden Wochen haben sich Markus und Léon einiges vorgenommen. Bis Silvester wollen sie insgesamt 1.000 Paar Ohrstöpsel verkauft haben. Produziert wird in Österreich, ein Paar kostet 49,99 Euro. Ob ihr Plan aufgeht, wird sich erst zeigen. Dass die beiden bei ihrer Geschäftsidee „all in“ sind, zeigte Markus auch bei seiner Kündigung: In seiner Kündigungsmail an seinen bisherigen Arbeitgeber brachte er kurzerhand einen Gutscheincode für sein eigenes Start-up unter.