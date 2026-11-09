LottoPlus-Glück: Kärntner räumt über 154.000 Euro mit Solo-Sechser ab

Bei der LottoPlus-Ziehung am Sonntag tippte ein Kärntner als einziger die sechs Richtigen. Mehr als 154.700 Euro wandern damit direkt in den Süden. Der Glückstreffer gelang auf einem Normalschein.

Erfolg für Kärnten bei LottoPlus: Bei der Ziehung am Sonntag, dem 8. November 2026, tippte ein Spielteilnehmer im Alleingang die sechs Richtigen. Der Treffer war im dritten von insgesamt sieben Tipps auf einem Normalschein angekreuzt. Mehr als 154.700 Euro gehen damit in das südlichste Bundesland.

Zweite Ziehung ohne Höchstgewinn

Die zweite LottoPlus-Ziehung des Abends brachte hingegen keinen Sechser hervor. Dadurch wurde die Gewinnsumme auf insgesamt 64 Fünfer aufgeteilt, die sich jeweils über rund 3.400 Euro freuen dürfen. Bei der kommenden Ziehung am Mittwoch warten für die beiden LottoPlus-Sechser nun jeweils 80.000 Euro, die Ziehung moderiert Evelyn Vysher. Alle Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Sonntag sind vollständig unter der offiziellen Website abrufbar.

Weitere Großgewinne in Österreich

Kärnten war an diesem Abend nicht die einzige erfolgreiche Region: 5 Minuten berichtete bereits darüber, wie sich drei Spielteilnehmer aus Oberösterreich und Wien die Million aus dem geknackten Joker-Vierfachjackpot teilten. Mit dem Solo-Sechser bei LottoPlus setzt sich die aktuelle Kärntner Glückssträhne nahtlos fort, nachdem ein weiterer Spielteilnehmender aus Kärnten am Sonntag den Lotto-Dreifachjackpot knackte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2026 um 12:02 Uhr aktualisiert