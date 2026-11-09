FIS-Nachtslalom: Kärnten bekommt neues Ski-Highlight

Eine Premiere erwartet Kärntens Skifans im kommenden Winter! Erstmals wird in Feistritz an der Gail ein FIS-Nachtslalom unter Flutlicht ausgetragen. Insgesamt stehen so viele FIS-Rennen wie noch nie auf dem Programm.

Eine Premiere steht Kärntens Skifans im kommenden Winter bevor: Am 21. Jänner 2027 wird am Hrastlift bei Feistritz an der Gail erstmals ein FIS-Nachtslalom unter Flutlicht ausgetragen. Insgesamt sind in dieser Saison zwölf FIS-Rennen in Kärnten geplant – so viele wie noch nie. Weitere Fixpunkte im Kärntner Wintersportkalender sind das Damen-Skispringen in Villach im Februar und der Snowboard-Weltcup auf der Simonhöhe, der künftig alle drei Jahre stattfinden soll. Die nächste Austragung ist für die Saison 2028/29 vorgesehen. Das verriet Kärntens Landesskiverbands-Präsident Dieter Mörtl kürzlich im Interview mit der „Kronen Zeitung“.

Trainingspläne am Goldeck liegen auf Eis

Weniger erfreuliche Nachrichten gibt es hingegen vom Goldeck. Dort war eine dauerhaft nutzbare Trainingspiste für Kärntens Ski-Nachwuchs vorgesehen. Aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten im Skigebiet und Unsicherheiten bei der künftigen Bundesförderung liegt das Vorhaben derzeit auf Eis. Als Ausweichmöglichkeiten dienen weiterhin die Trainingsstrecke am Weißensee sowie der Mölltaler Gletscher. Auch eine Rückkehr des alpinen Ski-Weltcups nach Kärnten ist vorerst nicht in Sicht. Bis 2029 sind sämtliche Termine vergeben. Sollte sich danach eine Gelegenheit ergeben, wäre laut Mörtl Bad Kleinkirchheim der einzig realistische Austragungsort im Bundesland.