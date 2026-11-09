Grippewelle rollt an: Immer mehr Kärntner im Krankenstand

Husten, Schnupfen und Heiserkeit setzen den Kärntnern zu: Die Zahl der Krankenstände ist in der vergangenen Woche um 15 Prozent gestiegen. Den Ausschlag gaben vor allem grippale Infekte.

Hatschiii…! Die Zahl der krankheitsbedingten Ausfälle in Kärnten ist spürbar angestiegen. Zwischen dem 2. und 8. November 2026 registrierte die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) insgesamt 12.115 arbeitsunfähige Versicherte im südlichsten Bundesland. In der vorangegangenen Kalenderwoche lag der Gesamtwert noch bei 10.535 Fällen.

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Deutliches Plus bei Infekten

Den größten Anteil am aktuellen Infektionsgeschehen machen derzeit grippale Infekte aus – mit 2.566 Meldungen. Ein Plus von knapp 31 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Bei der echten Grippe (Influenza) meldet die Statistik derzeit 23 Fälle – in der vorangegangenen Woche waren es noch 21. An Covid-19 litten zuletzt neun Personen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres fiel das Gesamtergebnis allerdings höher aus: 2025 registrierte der Versicherungsträger 12.889 Ausfälle, darunter 2.877 grippale Infekte, sieben Influenza-Erkrankungen sowie 116 Covid-19-Fälle.