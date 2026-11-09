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/ ©Gerhard Pulsinger
Auf einem Foto für 5min.at ist ein Mann abgebildet, der bei einer Feuershow Feuer in die Luft spuckt.
Spektakuläre Feuershows der Gruppe „Flamare Magica“ zogen bei der 22. Auflage von „Fire & Dreams“ in Wolfsberg zahlreiche Schaulustige in ihren Bann.
Wolfsberg
09/11/2026
Abendshopping

Feuershows und offene Geschäfte sorgten in Wolfsberg für volle Gassen

Am Freitagabend füllten tausende Gäste die Wolfsberger Innenstadt. Bei der 22. Auflage des Abendshoppings „Fire & Dreams“ boten Betriebe Öffnungszeiten bis 21 Uhr und spezielle Aktionen für das Publikum.

von Lidia Sokolova Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(151 Wörter)
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Dichtes Gedränge in der Wolfsberger Innenstadt: Tausende Besucher nutzten am Freitagabend die 22. Auflage von „Fire & Dreams“ für einen Einkaufsbummel. Neben den Betrieben im Zentrum öffneten auch das Tenorio und das Fachmarktzentrum ihre Türen bis 21 Uhr mit speziellen Aktionen.

Flammenshows sorgten für Unterhaltung

Für das Rahmenprogramm zeichneten unter anderem Live-Musik, der KuKuMa-Markt und spektakuläre Feuershows der Gruppe „Flamare Magica“ verantwortlich. Die Kombination aus Unterhaltung und langen Öffnungszeiten bescherte den teilnehmenden Betrieben eine ausgezeichnete Kundenfrequenz. Stadtrat für Stadtmarketing Christian Stückler (SPÖ) zog ein positives Resümee: Die Verbindung aus Einkaufserlebnis, Kulinarik und Unterhaltung stärke die regionale Wirtschaft nachhaltig. Auch Unternehmerin Waltraud Mittler vom Trendshop Leonardo bezeichnete das Event als eines der umsatzstärksten Einkaufswochenenden des Jahres. Damit bewies „Fire & Dreams“ auch heuer wieder seine Zugkraft als Publikumsmagnet für Wolfsberg.

Auf einem Foto in einem Beitrag von 5min.at sind fünf Personen beim Abendshopping abgebildet.
©Gerhard Pulsinger |
Tausende Besucher füllten bei der 22. Auflage von „Fire & Dreams“ die stimmungsvoll beleuchtete Innenstadt von Wolfsberg bis in die späten Abendstunden.
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